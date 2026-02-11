بازدید وزیر میراث فرهنگی از کاروان شاه عباسی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا امیری صالحی وزیر میراث فرهنگی دولت چهاردهم در راس هیئتی وارد سمنان شد و بعد از استقبال رسمی از سوی مقامات و ادای احترام به شهدای استان سمنان، به کاروانسرای شاه عباسی مرکز استان وارد شد

صالحی امیری قرار است از نزدیک در جریان مسائل مرتبط با مرمت و واگذاری کاروانسرای شاه عباسی سمنان به بخش خصوصی برای کاربری گردشگری و ایجاد یک بستر گردشگر پذیر جذاب برای گردشگران بازدید کند.

کاروانسرای شاه عباسی سمنان سال ها در اختیار سازمان زندان ها قرار داشت و از آن به عنوان زندان سمنان استفاده می‌شد اما با پیگیری های بسیار طولانی و طاقت فرسا این بنا آزادسازی و در اختیار مردم قرار گرفت اما هنوز موانعی در این بنای تاریخی ارزشمند وجود دارد که باید رفع شود.

صالحی امیری قرار است از نزدیک پس از بازدید از کاروانسرای شاه عباسی سمنان دستورات لازم را برای تسریع در امور مرتبط با راه اندازی این کاروانسرا صادر کند.

گفتنی است، وی از چند مجموعه گردشگری دیگر در سمنان بازدید خواهد کرد و فردا به شهرستان های دامغان و شاهرود سفر می کند وی قرار است با فعالان گردشگری و صنایع دستی استان هم دیدار و گفتگو داشته باشد.