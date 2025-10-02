آزادسازی حریم کاروانسرای تاریخی سمنان با تخریب زندان و دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرمانداری بیان کرد: با تخریب حصارها و اتمام عملیات تخریب ساختمان‌های دادگاه انقلاب و زندان که سال‌ها عرصه این اثر تاریخی را محدود کرده بودند، امروز شاهد جلوه کامل کاروانسرا هستیم.

وی با بیان اینکه این عملیات نقطه عطفی در مسیر احیای هویت تاریخی سمنان به شمار می‌رود و مردم پس از سال‌ها توانستند این بنای تاریخی و تمدنی را بدون حصار و محدودیت مشاهده کنند، افزود: مرمت و بازسازی کاروانسرا با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و اقدامات جدی برای جذب سرمایه‌گذار آغاز شده است.

فرماندار سمنان همچنین بیان کرد: در این زمینه سرمایه‌گذاران بومی در اولویت قرار دارند تا بهترین بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم در راستای توسعه گردشگری، رونق اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال صورت گیرد.

🔹 صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: زیست شبانه شهری امروزه در جهان به‌عنوان یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری مورد توجه است، ما نیز به دنبال آن هستیم که این کاروانسرا به قلب تپنده شهر در حوزه گردشگری تبدیل شود و نقطه عطفی در تقویت زیست شبانه شهری در سمنان باشد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های کاروانسرای شاه‌عباسی فراتر از گردشگری داخلی است، خاطرنشان کرد: این مجموعه می‌تواند در کنار سایر ظرفیت‌های سمنان همچون کویرنوردی، اردوگاه‌های کویری و مسیر تردد سالانه بیش از ۲۰ میلیون مسافر، نقشی مهم در معرفی استان در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.

فرماندار سمنان در پایان تأکید کرد: کاروانسرای شاه‌عباسی به‌عنوان پیشران توسعه می‌تواند به مرکزی شاخص در حوزه گردشگری، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شود و هویت تاریخی و تمدنی سمنان را در سطح ملی و فراملی بازتعریف کند.