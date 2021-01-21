به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر پنج شنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان در بازدید از کاروانسرای عباسی سمنان که سابقاً زندان این شهر بود، دستورات لازم برای واگذاری این بنا را به مردم صادر کرد.

آیت الله رئیسی در بازدید از کاروانسرای عباسی شهر سمنان دستور داد این مکان تاریخی که پیش از این به عنوان زندان سمنان استفاده می‌شد برای تبدیل شدن به یک مرکز فرهنگی به شهرداری این شهر تحویل داده شود.

وی به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا این مکان تاریخی را برای تبدیل شدن به مرکز فرهنگی به شهرداری سمنان تحویل و همچنین بر روند تبدیل این بنا به یک مکان فرهنگی و گردشگری نظارت صورت گیرد.

این کاروانسرا یکی از املاک سازمان زندان‌های کشور بود که تا چند ماه پیش به عنوان زندان سمنان استفاده می‌شد و از آنجا که با پیگیری‌های سازمان زندان‌ها، زندان اصلی سمنان به خارج از شهر منتقل شد این بنا بلااستفاده باقی مانده بود که هم اکنون بهره برداری فرهنگی از آن خواهد شد.

به گزارش مهر، نشست شورای قضائی و سفر به شاهرود در زمره دیگر برنامه‌های آیت الله رئیسی در سفر یک روزه به استان سمنان است.