به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دِلسـی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در کاراکاس دیدار کردند.

براساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل مرتبط با بخش انرژی و همچنین روابط دوجانبه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

این دیدار درحالی صورت می‌گیرد که چندی پیش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی برخلاف موازین بین‌المللی اعلام کرد که تنها در صورتی به ونزوئلا اجازه می‌دهد نفت صادر کند که این کار تحت نظارت واشنگتن صورت گیرد.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اجازه استخراج، صادرات و خرید و فروش نفت ونزوئلا را در صورتی صادر می‌کنیم که این عملیات توسط یک نهاد حقوقی ثبت‌شده در آمریکا انجام شود.

در این بیانیه آمده بود: عملیات مربوط به نفت ونزوئلا شامل معاملات با طرف‌های روسی نخواهد بود.

پیشتر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، باز کردن بخش انرژی ونزوئلا به روی شرکت‌های آمریکایی و دسترسی آنها به تولید نفت در کنار استفاده از درآمدهای نفت برای خرید کالاهای آمریکایی را از جمله خواسته های واشنگتن از کاراکاس اعلام کرد.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده ونزوئلا، چپاول نفت این کشور را هدف نهایی آمریکا برای حمله به کشورش اعلام کرده بود.

رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نیز پیش‌تر بر مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی واشنگتن تاکید کرده بود.