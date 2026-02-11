۳۰ پروژه عمرانی در شهرستان دشتستان افتتاح یا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرستان دشتستان اظهار کرد: شاهد توسعه زیرساخت‌ها در سطح شهرستان دشتستان هستیم و امروز بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسید.

امروز ۳۰ پروژه عمرانی با حضور ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، رستمی معاون اقتصادی استاندار، دشتی فرماندار دشتستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی و طرح‌های دهه فجر در بخش‌های آبپخش، شبانکاره، سعدآباد و مرکزی شهرستان دشتستان برگزار شد و آغاز یا به بهره‌برداری رسید.

در ابتدای این برنامه‌ها، استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتستان در مجلس با حضور در روستای درودگاه، با خانواده شهید شاهونی دیدار و از صبر و ایثار این خانواده تجلیل کردند.

سپس مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی تجمیعی پروژه‌های راهداری شهرستان دشتستان شامل ۲۸ پروژه در محور آبپخش ـ حله در ورودی روستای بنار آزادگان برگزار شد.

در ادامه، با حضور مسئولان در بخش شبانکاره، طرح آبیاری نوین شبانکاره به بهره‌برداری رسید. همچنین آموزشگاه ۶ کلاسه علی‌ابن‌ابیطالب(ع) در شهر سعدآباد و آموزشگاه ۱۲ کلاسه زنده‌یاد کردی در شهر برازجان از دیگر پروژه‌های افتتاحی در این روز بود که در راستای توسعه فضاهای آموزشی به بهره‌برداری رسید.

دیدار با خانواده شهید موسوی در برازجان و برگزاری ملاقات مردمی، از دیگر برنامه‌های روز پایانی دهه فجر در شهرستان دشتستان بود.

بر اساس اعلام مسئولان، در دهه فجر امسال در مجموع ۶۴۸ پروژه با اعتبار سه هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان در شهرستان دشتستان افتتاح یا کلنگ‌زنی شده است که از این تعداد، ۵۳۸ پروژه به بهره‌برداری رسیده، عملیات اجرایی ۷۶ پروژه آغاز شده و ۳۴ پروژه اقتصادی نیز به طور رسمی افتتاح شده است.

این آمار نشان‌دهنده روند رو به رشد توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در بزرگ‌ترین شهرستان استان بوشهر است.