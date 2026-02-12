راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال پدافند محکمی مقابل تهدیدات دشمن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اظهارداشت: دشمن تلاش کرده است با وارد کردن فشار سیاسی و نظامی و اعزام ناوها و تجهیزات جنگی، مردم و مسولان اسلامی را مرعوب خود کند تا در مذاکرات دست بالا را داشته باشد. حضور گسترده مردم در مراسم ۲۲ بهمن، قدرت مردم و نظام اسلامی و نیز همبستگی نظام و مردم با یکدیگر را نشان می دهد و سد محکم و پدافندی قاطع در مقابل تهدیدات دشمن است.

وی با قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: شکوه حضور مردم با گذشت نزدیک به ۵ دهه از وقوع انقلاب اسلامی نشان می دهد ملت ایران با وجود هجمه های رسانه ای، پشتیبان نظام خود هستند و از آن دفاع می کنند