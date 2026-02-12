۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۱

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال پدافند محکمی مقابل تهدیدات دشمن بود

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را پدافندی محکم مقابل تهدیدات دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اظهارداشت: دشمن تلاش کرده است با وارد کردن فشار سیاسی و نظامی و اعزام ناوها و تجهیزات جنگی، مردم و مسولان اسلامی را مرعوب خود کند تا در مذاکرات دست بالا را داشته باشد. حضور گسترده مردم در مراسم ۲۲ بهمن، قدرت مردم و نظام اسلامی و نیز همبستگی نظام و مردم با یکدیگر را نشان می دهد و سد محکم و پدافندی قاطع در مقابل تهدیدات دشمن است.

وی با قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: شکوه حضور مردم با گذشت نزدیک به ۵ دهه از وقوع انقلاب اسلامی نشان می دهد ملت ایران با وجود هجمه های رسانه ای، پشتیبان نظام خود هستند و از آن دفاع می کنند

