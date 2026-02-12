۲ زمین لرزه عسلویه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمین‌لرزه به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۳ و ۲۶ دقیقه صبح پنجشنبه (امروز) در عمق ۱۰ کیلومتری زمین عسلویه را لرزاند.

موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۲.۶۰ و عرض جغرافیایی: ۲۷.۲۹ ثبت شده است .

کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۲۱ کیلومتری عسلویه(بوشهر،) ۲۶ کیلومتری کوشکنار(هرمزگان) و ۴۰ کیلومتری مهر(فارس) ثبت شده است.

همچنین زمین لرزه دیگری به بزرگی ۳.۳ ریشتر در ساعت در ساعت ۴ و سه دقیقه صبح امروز پنجشنبه در عمق ۸ کیلومتری زمین در عسلویه ثبت شده است.

موقعیت این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۲۷.۳۹ و عرض جغرافیایی: ۵۲.۶۹ ثبت شده است .

کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۲ کیلومتری عسلویه(بوشهر،) ۲۴ کیلومتری کوشکنار(هرمزگان) و ۲۵ کیلومتری مهر(فارس) ثبت شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه مخابره نشده است.