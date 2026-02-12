پردیس فرهنگی و مسابقه روزنامه دیواری در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر،در چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پردیس فرهنگی منطقه ۸ تهران در مسیر راهپیمایی خیابان انقلاب، با برپایی میز خدمت و حضور شهردار منطقه و معاونین اجرایی، ایستگاه‌های قرآن، سلامت، کودک و نوجوان، اجرای سرود و پذیرایی، ده‌ها برنامه فرهنگی و اجتماعی میزبان شهروندان بود.

همچنین بر اساس استقبال از ویژه برنامه مسابقه روزنامه‌ دیواری این منطقه که از ابتدای دهه فجر در مدارس سطح منطقه برگزار شده بود؛ این برنامه با اکران بنر روزنامه دیواری در مسیر راهپیمایی اجرا شد و تا ۳۰ بهمن در محلات و از طریق اسکن کیوآرکد ادامه خواهد داشت، تا امکان مشارکت همه علاقه‌مندان فراهم شود.

گفتنی است این برنامه با مشارکت ادارات فرهنگی، شهروندی، سلامت، ورزش و ستاد راهبری و مدیران محلات منطقه۸ به اجرا درآمد و همزمان با برپایی این غرفه‌ها، کارشناسان HSE با نظارت بر ایمنی سازه‌های موقت، تجهیزات صوتی و برقی، سیلندرهای گاز و رعایت الزامات بهداشتی، شرایط ایمن و مناسب برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم و تا پایان برنامه ادامه داشت.