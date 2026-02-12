تیموری: جدول اجراهای جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر تیموری در جمع خبرنگاران از اعلام جدول اجراهای چهلویکمین جشنواره موسیقی فجر در کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: اجراهای این دوره از جشنواره در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمنماه برگزار میشود و تلاش شده با برنامهریزی منسجم، زمینه حضور حداکثری هنرمندان و علاقهمندان موسیقی فراهم شود.
وی با تشریح جزئیات برنامههای روز نخست جشنواره گفت: در روز جمعه ۲۴ بهمنماه اجراها از ساعت ۱۵ آغاز میشود و تا ساعت ۱۸:۳۰ ادامه خواهد داشت که در این روز گروههای یاسین به سرپرستی فرشته ملا آقایی، لاوان به سرپرستی فؤاد بهرامی، سقر به سرپرستی رضا صفری، روناسر به سرپرستی مشتاق احمدی، هورام به سرپرستی سامان رحیمی، سیفا به سرپرستی حمیدرضا سلطانی و اسراء به سرپرستی حمزهای روی صحنه خواهند رفت.
تیموری در ادامه با اشاره به برنامههای روز شنبه ۲۵ بهمنماه عنوان کرد: اجراهای روز دوم نیز از ساعت ۱۵ آغاز میشود و ارکستر فیلارمونیک به سرپرستی عارف رستمی، گروه کوژ رضوان به سرپرستی حمید نورالهی، گروه ریزوان به سرپرستی مصطفی عزیزی، گروه اسلامآباد غرب به سرپرستی فرزاد حسینی و گروه آوا به سرپرستی علی احمدی به اجرای برنامه میپردازند و در پایان، آیین اختتامیه جشنواره با تقدیر از گروههای شرکتکننده برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت این رویداد هنری افزود: جشنواره موسیقی فجر فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای موسیقایی استان، تقویت نشاط اجتماعی و حمایت از هنرمندان بومی است و برگزاری منظم و باکیفیت این برنامهها در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: اختتامیه چهلویکمین جشنواره موسیقی فجر در کرمانشاه روز شنبه ۲۵ بهمنماه با حضور مسئولان و هنرمندان برگزار میشود و از تمامی گروههای شرکتکننده تقدیر به عمل خواهد آمد.
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