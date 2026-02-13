احمد دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام برای انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری از امروز ۲۴ بهمن‌ماه آغاز می‌شود و روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه پایان می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام از داوطلبان از طریق پنجره واحد وزارت کشور انجام می‌شود افزود: در شهرستان دشتستان انتخابات شورای اسلامی در ۱۰۳ روستا و مزرعه شهرستان برگزار خواهد شد.

فرماندار دشتستان از برگزاری انتخابات ۲۰ تیره عشایری در این شهرستان خبر داد و افزود: در امیر آباد در بخش مرکزی، چم درواهی در بخش آب‌پخش و تنگ خون در بخش بوشکان برای اولین بار در آنها انتخابات شورای اسلامی برگزار خواهد شد

وی افزود: امیدواریم کسانی که دغدغه توسعه و پشرفت روستای خود را دارند در این دوره ثبت نام کرده و زمینه پیشرفت، توسعه و آبادانی روستای خود را فراهم کنند.