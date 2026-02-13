فرماندار سنقروکلیایی: تخریب فیبر نوری در بیستون عامل قطعی ارتباطات بود

یاور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این اختلال اظهار کرد: از ظهر امروز، بخش گستردهای از ارتباطات مخابراتی در شهرستانهای سنقروکلیایی و صحنه با مشکل مواجه شد که این مسئله باعث قطعی خطوط تلفن، اینترنت تلفن همراه و خدمات اپراتورهای مختلف از جمله ایرانسل گردید و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرد.
وی افزود: بررسیهای فنی نشان داد که تخریب و آسیبدیدگی فیبر نوری در محدوده شهر بیستون علت اصلی این قطعی بوده است. بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، با پیگیریهای مستمر فرمانداری و هماهنگی با دستگاههای مسئول، اکیپهای تخصصی به محل اعزام شدند و عملیات تعمیر و بازسازی شبکه در دستور کار قرار گرفت.
فرماندار سنقروکلیایی با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: با تلاش نیروهای فنی، روند ترمیم شبکه با موفقیت انجام شد و در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارتباطات برقرار شده و شرایط به حالت عادی در حال بازگشت است.
محمدی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تکرار چنین مشکلاتی تصریح کرد: تذکرات لازم به واحدهای اجرایی و دستگاههای مرتبط ارائه شده و بر لزوم افزایش نظارت، ایمنسازی زیرساختها و مدیریت دقیقتر شبکههای ارتباطی تأکید شده است تا در آینده شاهد بروز چنین وقفههایی نباشیم.
وی در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان سنقروکلیایی ضمن پوزش بابت مشکلات و ناراحتیهای ایجادشده، از صبر، همراهی و همکاری مردم شریف منطقه قدردانی میکند و اطمینان میدهد پیگیری مسائل مرتبط با خدمات زیرساختی با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما