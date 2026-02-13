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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

رکورد شکنی تیمی و انفرادی در مسابقات شنا قهرمانی کشور

رکورد شکنی تیمی و انفرادی در مسابقات شنا قهرمانی کشور

در جریان رقابت های شنا قهرمانی کشور، رکورد ماده ۲۰۰ متر قورباغه و ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی بهبود یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دومین روز از مرحله سوم و پایانی بیست و دومین دوره مسابقات شنا باشگاه‌های کشور در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران، امیر مطاعی ملی‌پوش تیم موج مشهد در ماده ۲۰۰ متر قورباغه با زمان ۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه موفق به ثبت رکورد جدید شد.

امیر مطاعی چند روز پیش هم در مسابقات آزاد دبی با زمان ۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۷۷ صدم ثانیه رکورد ملی این ماده را ارتقا داد و امروز بار دیگر رکورد ملی این ماده را به نام خود ثبت کرد.

در چارچوب مرحله سوم و پایانی رقابت های شنا باشگاه های کشور و در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی، تیم موج مشهد با ترکیب امیرهومن میرمنتهایی، امیر مطاعی، مهرشاد افقری و متین سهران و با زمان ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه، رکورد قبلی این ماده را که تیم ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ثبت کرده بود، به میزان ۶ صدم ثانیه بهبود بخشیدند.

کد مطلب 6747675

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