رحمان نیا: بارش ها در زنجان تداوم دارد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: آسمان امروز استان زنجان ابری است و در برخی مناطق استان بارش باران پیش‌بینی می‌شود که این شرایط به تناوب تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به حد نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید، افزود: وزش باد در ارتفاعات و مناطق بادگیر می‌تواند با کولاک برف همراه شود که این موضوع به ویژه در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی استان نیازمند توجه و احتیاط بیشتر از سوی شهروندان و مسافران است.



مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه این سامانه بارشی طی روزهای آینده با شدت و ضعف در استان فعال خواهد بود، تصریح کرد: در مناطق مختلف استان بارش‌ها عمدتاً به صورت باران خواهد بود اما در مناطق سردسیر و ارتفاعات، بارش‌ها به شکل برف پیش‌بینی می‌شود.



رحمان‌نیا در ادامه با اشاره به روند دمایی استان، گفت: بر اساس بررسی مدل‌های هواشناسی، دمای هوای استان طی هفته‌های پیش رو به تدریج افزایش خواهد یافت که این روند افزایشی در این مقطع از سال نرمال نیست.



وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته منطقه لولک‌آباد و زرین‌رود خدابنده با دمای مثبت یک درجه سانتی‌گراد سردترین ایستگاه‌های هواشناسی استان بودند، افزود: در همین بازه زمانی، آببر طارم با دمای ۱۵ درجه بالای صفر گرم‌ترین ایستگاه هواشناسی استان گزارش شد.



مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۶ و ۱۲ درجه بالای صفر در نوسان بوده و دمای فعلی این شهر ۹ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت، دو درجه افزایش نشان می‌دهد.



رحمان‌نیا با توصیه به شهروندان برای پرهیز از تردد غیرضروری در ارتفاعات و مناطق کوهستانی در زمان وزش باد شدید و کولاک برف، تأکید کرد: کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف نیز با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی و تغییرات دمایی، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.