به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا احسن اداک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دهگلان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: ملت آگاه این شهرستان بار دیگر با حضور خود، وفاداری به اسلام و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

وی در بخش نخست خطبه‌ها با اشاره به آنچه «جریان فکری مدرنیته» خواند، افزود: مسئله امروز تنها یک واژه یا اصطلاح نیست، بلکه نوعی نگرش است که با شعار آزادی مطلق و اومانیسم افراطی، انسان را از بندگی خدا جدا و در اسارت سرمایه و قدرت گرفتار می‌کند.

امام جمعه موقت دهگلان تصریح کرد: اگر خدا از متن زندگی فردی و اجتماعی حذف شود، عدالت، معنویت و اخلاق نیز رنگ می‌بازد و جامعه به سمت بحران‌های عمیق انسانی سوق داده می‌شود.

ماموستا اداک در ادامه با تبیین مفهوم «شیطان‌پرستی مدرن» گفت: شیطان‌پرستی صرفاً سجده بر نمادها نیست؛ بلکه آنجاست که انسان، هوای نفس را بر هدایت الهی، سرمایه را بر کرامت انسانی و قدرت را بر عدالت ترجیح دهد.

وی خاطرنشان کرد: امروز نشانه‌های جاهلیت نوین در جهان معاصر قابل مشاهده است؛ جاهلیتی که جان بی‌گناهان را قربانی منافع سیاسی می‌کند و ارزش‌های انسانی را در سایه سودطلبی به حاشیه می‌راند.

امام جمعه موقت دهگلان در پایان تأکید کرد: تنها راه حفظ کرامت انسان و صیانت از جامعه، بازگشت به آموزه‌های الهی و تقویت روح عبودیت در زندگی فردی و اجتماعی است.