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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

امام جمعه موقت دهگلان: کرامت انسان بدون بندگی خدا تحقق نمی‌یابد

امام جمعه موقت دهگلان: کرامت انسان بدون بندگی خدا تحقق نمی‌یابد

دهگلان- امام جمعه موقت دهگلان گفت: کرامت حقیقی انسان تنها در سایه بندگی خدا معنا پیدا می‌کند و جدایی از عبودیت، سقوط اخلاقی جامعه را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا احسن اداک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دهگلان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: ملت آگاه این شهرستان بار دیگر با حضور خود، وفاداری به اسلام و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

وی در بخش نخست خطبه‌ها با اشاره به آنچه «جریان فکری مدرنیته» خواند، افزود: مسئله امروز تنها یک واژه یا اصطلاح نیست، بلکه نوعی نگرش است که با شعار آزادی مطلق و اومانیسم افراطی، انسان را از بندگی خدا جدا و در اسارت سرمایه و قدرت گرفتار می‌کند.

امام جمعه موقت دهگلان تصریح کرد: اگر خدا از متن زندگی فردی و اجتماعی حذف شود، عدالت، معنویت و اخلاق نیز رنگ می‌بازد و جامعه به سمت بحران‌های عمیق انسانی سوق داده می‌شود.

ماموستا اداک در ادامه با تبیین مفهوم «شیطان‌پرستی مدرن» گفت: شیطان‌پرستی صرفاً سجده بر نمادها نیست؛ بلکه آنجاست که انسان، هوای نفس را بر هدایت الهی، سرمایه را بر کرامت انسانی و قدرت را بر عدالت ترجیح دهد.

وی خاطرنشان کرد: امروز نشانه‌های جاهلیت نوین در جهان معاصر قابل مشاهده است؛ جاهلیتی که جان بی‌گناهان را قربانی منافع سیاسی می‌کند و ارزش‌های انسانی را در سایه سودطلبی به حاشیه می‌راند.

امام جمعه موقت دهگلان در پایان تأکید کرد: تنها راه حفظ کرامت انسان و صیانت از جامعه، بازگشت به آموزه‌های الهی و تقویت روح عبودیت در زندگی فردی و اجتماعی است.

کد مطلب 6747818

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