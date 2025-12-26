به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته دهگلان مسلمانان را به رعایت تقوا در همه شئون زندگی توصیه کرد و اظهار داشت: دنیا مزرعه آخرت است و انسان نتیجه هر عمل نیک یا بد خود را خواهد دید؛ هیچ تلاشی بینتیجه نمیماند و هیچکدام از اعمال انسان بدون جزا نخواهد بود.
وی در ادامه خطبهها با اشاره به اهمیت خدمت به مردم، توجه به مشکلات معیشتی جامعه را از مهمترین وظایف مسئولان دانست و افزود: سفره مردم خط قرمز است و مسئولان باید با احساس مسئولیت بیشتر، شرایط زندگی مردم را بهبود بخشند.
امام جمعه دهگلان نظارت جدی بر بازار را ضروری دانست و تأکید کرد: کنترل قیمتها و جلوگیری از اجحاف به مردم، نیازمند نظارت مستمر و قاطع دستگاههای متولی است.
ماموستا محمدی در پایان خطبهها از فرماندهی انتظامی فراجا شهرستان دهگلان به دلیل برخورد با ارازل و اوباش و دستگیری توزیعکنندگان مواد مخدر قدردانی کرد و گفت: برخورد قاطع با افرادی که آرامش و امنیت جامعه را برهم میزنند، اقدامی ارزشمند و تحسینبرانگیز است.
نظر شما