به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشمر که در آستان مقدس امامزاده سید حمزه و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، اظهار کرد: نخستین محور جنگ روایت‌ها، القای جدایی مردم از نظام و تقابل حاکمیت با جامعه است.

امام جمعه کاشمر افزود: در این چارچوب تلاش می‌شود چنین القا شود که نظام پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و تنها با ابزار زور پابرجاست؛ در حالی که واقعیت میدانی نشان می‌دهد با وجود برخی اختلاف‌نظرها، مردم در بزنگاه‌های حساس در برابر دشمن متحد هستند و حضور گسترده مردم در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی، شرکت میلیونی در تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی و حضور پرشور در راهپیمایی‌های ملی و مذهبی، نشانه انسجام و وفاداری مردم به آرمان‌های خود است.

وی محور جنگ روایت‌ها را القای فروپاشی و بن‌بست در مسیر پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: در برخی روایت‌ها چنین وانمود می‌شود که ایران در آستانه فروپاشی است و نسل جوان امیدی به آینده ندارد؛ در حالی که کشور با وجود تحریم‌ها، در حوزه‌های علمی، فناوری، صنایع دفاعی و تولیدات دانش‌بنیان پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

طاهری مشکلات اقتصادی را بخشی از هزینه ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر عنوان کرد و گفت: ملت ایران آگاه است که بخش مهمی از فشارها نتیجه مقاومت در برابر دشمنی‌هاست.

امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه در روایت های خود هدف تطهیر رژیم پهلوی را دارند و اظهار کرد: در این روایت، انقلاب اسلامی عامل عقب‌ماندگی معرفی و دوران پهلوی عصر طلایی اقتصاد جلوه داده می‌شود؛ در حالی که پیش از انقلاب بسیاری از مناطق کشور از ابتدایی‌ترین امکانات محروم بودند و امروز خدمات زیربنایی به دورافتاده‌ترین نقاط رسیده است.

وی القای دیکتاتوری و نقض گسترده حقوق بشر را جزو برنامه های دشمن عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی بی‌نقص نیست، اما امنیت کشور در برابر تهدیدهای گسترده حفظ شده و انتخابات به صورت مستمر برگزار می‌شود.

طاهری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی به نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو تصریح کرد: کسانی که ایران را متهم می‌کنند، در برابر فجایع انسانی در غزه سکوت اختیار کرده‌اند که نشان‌دهنده دوگانی رفتار آنها است.

امام جمعه کاشمر القای بی‌فایده بودن مقاومت و ضرورت سازش با آمریکا را از دیگر محورهای جنگ روایت‌ها دانست و گفت: توان دفاعی و هسته‌ای کشور عامل بازدارندگی و امنیت ملی است.

وی با اشاره به سرنوشت کشورهایی مانند لیبی افزود: تجربه نشان داده عقب‌نشینی در برابر فشارها امنیت‌آفرین نیست.

طاهری همچنین روایت انزوای بین‌المللی ایران را نادرست خواند و اظهار کرد: عضویت فعال ایران در نهادهای منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای و گسترش روابط با کشورهای مختلف، نشان‌دهنده حضور فعال کشور در عرصه بین‌المللی است.