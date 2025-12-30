طاهری:حماسه نهم دی نماد بصیرت و وفاداری ملت ایران به رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری ظهر سه شنبه در همایش شانزدهمین سالگرد نهم دی ماه «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» که با حضور بسیجیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: نه دی در سال ۸۸ در پی انتخاباتی برگزار شد که در ابتدای سال، کشور ۸ ماه در تلاطم بود و مردم با حضور در راهپیمایی‌ها مانع ادامه فتنه شدند و باعث شدند قائله ختم شود.

امام جمعه کاشمر افزود: در خرداد ماه ۸۸، انتخابات باشکوهی با مشارکت ۸۵ درصد مردم برگزار شد، اما برخی تلاش کردند این اتفاق شیرین را تلخ جلوه دهند، فتنه همیشه وجود دارد و از ابتدای تاریخ تا امروز بوده و روزبه‌روز شدیدتر خواهد شد و دشمن که از حمله نظامی ناکام مانده بود، رو به فتنه آورده است.

وی با اشاره به واکنش مردم نسبت به ادعای تقلب گفت: در کشورهایی که اصول ما را ندارند، تقلب تحریک‌کننده نیست، اما در مکتب ما که مردم غیرتمند و دین‌دار هستند، خبر تقلب باعث نگرانی شد، دشمن در این میان کار خود را شروع کرد و ۸ ماه خیابان‌ها شاهد دود، آتش و ناامنی بود تا اینکه در روز عاشورا فریب دشمن آشکار شد، خیمه‌های نمادین امام حسین (ع) به آتش کشیده شد و مردم فریب دشمن را شناختند و حماسه نهم دی را رقم زدند.

طاهری تصریح کرد: حماسه نهم دی یک حماسه الهی بود و امروز نیز باید به جنگ نفس و فتنه‌های داخلی و خارجی برویم، لذا فشارهای اقتصادی و تورم دشمن را خوشحال می‌کند و از قشرهای معترض برای تحریک سوءاستفاده می‌شود.

امام جمعه کاشمر ادامه داد: اجتماع و حضور مردم پیام بزرگی دارد، باورهای دینی مردم، هیئات عزاداری، پایگاه‌های بسیج و معلمان که در باورها و عقاید فعالیت می‌کنند، کشور را با همین باورها حفظ کرده است و مردم رهبری شجاع و آگاه به زمان دارند و امروز شعار ما عاشوراست: زیر بار ذلت نمی‌رویم و رهبر را تنها نخواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه فتنه‌ها هنوز پایان نیافته و دشمن دست از تحریکات خود برنمی‌دارد، تأکید کرد: پیروزی نهم دی، نتیجه حضور مردم پای کار رهبر بود، رمز پیروزی ما امروز نیز رهبری و حضور مردم در صحنه است.

طاهری خطاب به مسئولان گفت: قدردان مردم باشید و برای آنان آبرو بگذارید.

امام جمعه کاشمر با اشاره به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و نقش شهدا در حفظ انقلاب افزود: فتنه‌ها همچنان در پیش است و باید آماده باشیم و همه بدانند دشمن دست از تحریکات خود برنمی‌دارد و ما نباید رهبری را تنها نگذاریم.

گفتنی است؛ همایش شانزدهمین سالگرد نهم دی ماه با سخنرانی، مدیحه‌سرایی کربلایی علی ساعدی و حضور گسترده مردم، بسیجیان و مسئولان در مسجد جامع بردسکن برگزار شد.