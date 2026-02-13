جاده هراز یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز خانپور - رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل در بازگشت مسافران، محور هراز در مسیر شمال به جنوب به صورت مقطعی یکطرفه شد.

وی افزود: این محدودیت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز جمعه ۲۴ بهمن‌ماه در محدوده گزنک تا پلور اجرا شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

خانپور از رانندگان خواست با توجه به تغییرات اعمال‌شده، ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از عجله و سرعت غیرمجاز پرهیز کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.