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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

جاده هراز یکطرفه شد

جاده هراز یکطرفه شد

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا از اجرای طرح یکطرفه مقطعی در محور هراز به منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز خانپور - رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل در بازگشت مسافران، محور هراز در مسیر شمال به جنوب به صورت مقطعی یکطرفه شد.

وی افزود: این محدودیت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز جمعه ۲۴ بهمن‌ماه در محدوده گزنک تا پلور اجرا شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

خانپور از رانندگان خواست با توجه به تغییرات اعمال‌شده، ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از عجله و سرعت غیرمجاز پرهیز کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.

کد مطلب 6747872

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