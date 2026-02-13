به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد محمودی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه روانسر با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در آستانه ماه خیر و برکت قرار داریم و لازم است دل‌ها را برای استقبال از این ضیافت الهی آماده کنیم.

وی افزود: رمضان ماه توبه، بازگشت، تلاوت قرآن، رکوع و سجود، تهجد و احسان است و مسلمان باید با نیت خالص و اراده‌ای استوار به استقبال این ماه برود.

امام‌جمعه روانسر تصریح کرد: نخستین گام برای ورود به ماه رمضان، اصلاح نیت است، چرا که هیچ عملی بدون نیت پاک مورد قبول درگاه الهی قرار نمی‌گیرد و باید روزه را تنها برای رضای خداوند به جا آورد.

محمودی با استناد به آیه «یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام… لعلکم تتقون» بیان کرد: فلسفه واجب شدن روزه، رسیدن به تقواست و روزه‌دار باید مراقب زبان، نگاه و رفتار خود باشد.

وی ادامه داد: روزه تنها گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه پرهیز از دروغ، غیبت، تهمت و هرگونه رفتار خلاف شرع است و اگر کسی از این امور پرهیز نکند، خداوند نیازی به گرسنگی او ندارد.

رمضان؛ ماه قرآن و انس با کلام وحی

امام‌جمعه روانسر با تأکید بر اهمیت تلاوت قرآن در ماه رمضان اظهار داشت: این ماه، ماه نزول قرآن است و شایسته است هر مسلمان روزانه بخشی از کلام الهی را تلاوت کند.

وی افزود: بزرگان دین در ماه رمضان مجالس درس و بحث را تعطیل می‌کردند تا بیشتر به تلاوت قرآن بپردازند و این نشان‌دهنده جایگاه ویژه قرآن در این ماه مبارک است.

محمودی گفت: رمضان فرصتی است برای انس دوباره با قرآن و بازنگری در رفتار و اعمال خود و باید از لحظه‌لحظه آن برای رشد معنوی بهره برد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نماز جماعت و نماز تراویح بیان کرد: حضور در مساجد و اقامه نماز جماعت، زمینه‌ساز تقویت ایمان و همبستگی دینی است و نباید این فرصت معنوی را از دست داد.

امام‌جمعه روانسر تأکید کرد: برنامه‌ریزی درست برای استفاده از اوقات ماه رمضان ضروری است تا علاوه بر انجام امور زندگی، بخش عمده‌ای از زمان به عبادت و ذکر اختصاص یابد.

توجه به دعا، صدقه و دستگیری از نیازمندان

محمودی با اشاره به اهمیت دعا در ماه رمضان اظهار داشت: این ماه، ماه اجابت دعاست و مسلمان باید برای خود، خانواده و امت اسلامی دعا کند.

وی افزود: صدقه و انفاق در ماه رمضان اجر مضاعف دارد و حتی افطار دادن به یک روزه‌دار، پاداشی بزرگ نزد خداوند خواهد داشت.

امام‌جمعه روانسر بیان کرد: کمک به نیازمندان، دلجویی از فقرا و توجه به محرومان از برنامه‌های مهم این ماه است و نباید نسبت به وضعیت آنان بی‌تفاوت بود.

محمودی با تأکید بر صله رحم گفت: دیدار خویشاوندان و تقویت پیوندهای خانوادگی موجب نزول رحمت الهی می‌شود و قطع رحم، انسان را از رحمت خدا دور می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: باید با دلی پاک و به دور از کینه و حسد وارد ماه رمضان شد، چرا که پاکی دل شرط قبولی اعمال است.

قدردانی از حضور مردم در ۲۲ بهمن

امام‌جمعه روانسر در بخش پایانی خطبه‌ها از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و اظهار داشت: این حضور باشکوه، نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

محمودی افزود: روحانیت، مسئولان، کارکنان ادارات، کسبه، دانش‌آموزان، فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده‌های شهدا با حضور خود جلوه‌ای از وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب اسلامی نیز در پیام تلویزیونی خود از این حضور ملی تقدیر کردند و آن را مایه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانستند.

امام‌جمعه روانسر تأکید کرد: این همبستگی موجب یأس دشمنان و افزایش قدرت ملی می‌شود و باید این روحیه اتحاد و ایمان در همه عرصه‌ها حفظ شود.

محمودی در پایان با دعا برای قبولی طاعات و عبادات مردم در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: امیدواریم خداوند توفیق درک این ماه پربرکت و بهره‌مندی کامل از فضایل آن را به همه مسلمانان عنایت فرماید.