حضور در نماز جمعه عبادتی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امام جمعه موقت خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر اظهار داشت: یکی از چیزهایی که انحرافات را از جامعه دور و دشمنان را سرکوب کرده، تریبون نماز جمعه است.

آیت الله صادقی با تشریح روند انتخاب ائمه جمعه در کشور، عنوان کرد: خطبه های نماز جمعه در دو بخش سیاسی و الهی حاوی مهمترین پیامهای اجتماعی و عبادی برای مردم است.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان بیان داشت: ماه رمضان ماه خداست و ماهی است که درهای رحمت الهی به روی انسان گشوده شده است.

رمضان فرصتی برای استجابت دعا

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصتهای این ماه مبارک افزود: روزها و شبهای این ماه پرفضیلت از همه روزها و شبهای سال بافضیلت تر و بالاتر است.

آیت الله صادقی رمضان را ماه مهمانی خداوند خواند و گفت: این ماه فرصتی برای استجابت دعا و ارتقا کمالات انسانی است.

وی با تاکید بر ضرورت خودسازی در این ماه افزود: آنچه روز قیامت برای انسان راهگشا است همین روزه های با اخلاص و اعمال پاک و با نیت نیک است.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به برخی روایات در مورد فضیلتهای ماه مبارک رمضان، خوابیدن بنده در این ماه مبارک را نیز نوعی عبادت دانست و بیان داشت: توفیق روزه داری در این ماه با فضیلت فرصتی برای تقویت ابعاد معنوی روح آدمی است.

آیت الله صادقی بر ضرورت صدقه دادن، کمک به درماندگان و فقرا، تلاوت آیات نورانی قرآن و پرهیز از گناهانی چون دروغگویی و غیبت در ماه مبارک رمضان تاکید کرد.