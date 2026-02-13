قالیباف: عاملان جنایت اخیر در اغتشاشات پاسخگو خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف شامگاه جمعه در اجلاسیه ملی شهدای غریب اسارت در جوار بارگاه منور امام رضا(ع) اظهار کرد: آزادگان ما برای ملت ایران الگو و نمونهاند و مسیر زندگی و ایستادگی آنان، قطبنمای حرکت امروز ماست. در آستانه چهلمین روز شهادت هموطنان عزیزمان هستیم، کسانی که در روزهای سخت و پر غصه، قربانی توطئههای دشمنان از هزاران کیلومتر دورتر شدند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در یک فتنه آمریکایی اسرائیلی بودیم که به سبک داعشیهای بیوطن و ضد دین، اینگونه جنایت کردند و هموطنان ما را مورد حمله قرار دادند. دیدید که چگونه اموال عمومی و خصوصی را غارت کردند و به نیروهای امنیتی تعرض نمودند، به هیچکس رحم نکردند. چرا که میخواستند توطئه از پیش تعیینشده کشتهسازی با دخالت صریح رئیسجمهور آمریکا را بهانه کنند. اما ملت ایران هوشیار است و این اقدامات بیپاسخ نخواهد ماند.
وی گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، عاملان این جنایات باید پاسخگو باشند و ملت ایران تا حصول عدالت، پیگیری قضایی و حقوقی را ادامه خواهد داد. ملت ایران آگاه است که در میدان حق و باطل، جای جلاد و شهید هرگز عوض نمیشود و ایستادگی و مقاومت همیشه محفوظ خواهد ماند.
قالیباف ادامه داد: در دهه ۶۰ با ما چه کردند؟ ما بیش از ۱۷ هزار شهید ترور دادیم. در تابستان ۱۳۶۰ که ۸ ماه از جنگ گذشته بود، دیدیم که منافقین چه کردند. همین منافقین جنایتکار، با رژیم بعثی همپیمان شدند و با حمایت غرب، دو مرتبه در انتهای جنگ، وقتی که قطعنامه هم پذیرفته شده بود، در عملیات مرصاد، دیدید که این خائنین به وطن با دشمن از مرز غرب کشور از اسلامآباد و کرمانشاه آمدند و جنایت کردند. ولی ملت ما در مقابل همه اینها ایستاد و امروز هم همان ملت ایستاده است.
ملت ایران هیچگاه در برابر بیگانه و تجاوزگر کوتاه نخواهد آمد
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما بهعنوان متولدین دهه ۳۰ و ۴۰ میگوییم که امروز جوانان ما در دهه ۷۰ و ۸۰، محکمتر پای اسلام، پای ایران عزیز، پای عزت کشورمان و جلوگیری از تجزیه میهنمان ایستادهاند و حتی با وجود مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای به حق در تمامی راهپیماییها و اعتراضات شرافتمندانه و هوشمندانه، انسجام و شجاعت خود را به نمایش گذاشتهاند.
وی تأکید کرد: این حضور و اتحاد ملت ایران پیام روشنی به دشمن دارد که هیچگاه ملت ما در برابر بیگانه و تجاوزگران کوتاه نخواهد آمد و همواره آماده دفاع از کشور و ارزشهای ملی و اسلامی خود است. ما هرگز لحظهای از تلاش برای حل مشکلات مردم، به ویژه در حوزه اقتصادی، غفلت نخواهیم کرد و همواره در خدمت مردم عزیز و خانوادههای معظم شهدا خواهیم بود.
قالیباف بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی با اتکا به ایمان و اراده مردم، توانسته سرزمین ایران را در برابر تهاجمات دشمن حفظ کند و یکپارچگی کشور را تضمین نماید. امیدواریم با لطف الهی و دعای خیر ملت، بتوانیم خدمتگزار صادق و متعهدی برای مردم و خانوادههای شهدا باشیم و در مسیر حفظ عزت و اقتدار ایران عزیز ثابتقدم بمانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفتار وحشیانه بعثیها و منافقین همدست آنها با رزمندگان ایرانی در دوران دفاع مقدس گفت: امروز دشمنان جدید از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا با روشهای غیرنظامی، جنگ شناختی و فشار روانی به ذهن و روح جوانان ایرانی حمله میکنند، اما هیچیک از آنها نیز به نتیجه نخواهند رسید.
وی بیان کرد: بدون شک امروز شهیدان نزد خدا «بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» هستند و ما هم بهعنوان انسانهای خاکی، اگر ذرهای انصاف داشته باشیم، همه زندگی مادی و معنویمان را مدیون این شهدا هستیم.
قالیباف افزود: این شهیدان آگاهانه مسیر حق را انتخاب کردند و شجاعانه در این مسیر مقاومت کردند و جان خود را برای اسلام و کشور عزیزمان، برای امنیت مردم، فدا کردند. آنها برای حفظ ارزشهای الهی، برای حفظ ارزشهای انسانی و برای حفظ ارزشهای ملی ما، خالصانه جان خودشان را در طبق اخلاص گذاشتند.
آزادگان شهید، مفهوم غربت و معنای مرز را تغییر دادند
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهدای در غربت و شهدای آزاده از جهاتی متفاوتترند، ولی چرا؟ آزادگان شهید، مفهوم غربت و معنای مرز را تغییر دادند. این شهدا حرف از مرز زمین نمیزنند، حرف از مرز حق و باطل میزنند، حرف از مرز فقر و غنا میزنند، حرف از نگاه توحیدی و استکباری میزنند؛ چرا که از مرزها عبور کردند. آنها هرگز حس نکردند که در زندان دشمن هستند و به روش دیگری مبارزه خود را ادامه دادند. شهدای در غربت از جغرافیا جدا شدند و پیمان عقیدتی خودشان و باور خودشان را مبنا قرار دادند.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدای اسارت اظهار داشت: شهدای غریب در اسارت به ما نشان دادند که آزادگی به جغرافیا و مکان وابسته نیست؛ ممکن است انسانی در کشور خود زندگی کند اما با ذلت، بیشجاعتی و دور از مردانگی نفس بکشد، در حالی که آزاد زیستن معنایی فراتر از حضور در وطن دارد.
قالیباف افزود: این عزیزان در دوران اسارت، مفهوم آزادگی و زیست مؤمنانه را بهتمامی معنا کردند و نشان دادند که یک مسلمان میتواند حتی در بند دشمن نیز آزاده بماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان تفاوت شهدای میدان نبرد با شهدای غریب در اسارت تصریح کرد: شهدای میدان نبرد در اوج حماسه، در جمع رزمندگان و در سرزمین خود، در لحظهای کوتاه و در چند ثانیه یا دقیقه به شهادت رسیدند؛ اما شهدای اسارت در غربت، زیر شکنجه و فشار دشمن، بارها و بارها رنج شهادت را تجربه کردند.
وی ادامه داد: شهدای آزاده ما در اسارت، قطرهقطره آب شدند؛ روح و جسمشان زیر فشار شکنجهها تحلیل رفت و با تمام وجود، ذرهذره مسیر شهادت را پیمودند تا سرانجام مظلومانه و در غربت به لقاءالله رسیدند.
منافقین وطنفروش اسرای ایرانی را مورد آزارواذیت قرار میدادند
قالیباف با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: خداوند متعال خود را خریدار جان مؤمنان معرفی میکند و این شهدا با همه وجود و بهصورت تدریجی و عاشقانه، جان خود را به خریدار حقیقی یعنی خداوند متعال تقدیم کردند. این تفاوت بزرگ شهدای غریب در اسارت با شهدای میدان نبرد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خاطرات آزادگان سرافراز که امروز در قید حیات هستند، گفت: روایتهای آزادگان از فجایع، شکنجهها و جنایتهای رژیم بعث عراق نشاندهنده عمق مظلومیت اسرا و شهدای غریب در اسارت است؛ روایتهایی که بخشی از آن را از زبان خود آنان شنیدهایم و بیانگر ابعاد گسترده جنایتهای دشمن است.
وی تأکید کرد: امروز وظیفه ماست که این رشادتها، مظلومیتها و جلوههای بینظیر آزادگی را برای نسلهای آینده روایت و تبیین کنیم تا فرهنگ ایثار و مقاومت زنده بماند.
قالیباف با اشاره به جنایتهای دشمنان علیه ملت ایران اظهار داشت: دشمنان اسلام، نظام و انقلاب اسلامی فشارهای روانی و جسمی فراوانی بر رزمندگان و اسرای ما وارد کردند و انواع شکنجههای روحی و جسمی را علیه آنان به کار گرفتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش گروههای معاند و همکاری آنان با رژیم بعث عراق افزود: منافقین وطنفروش نیز با خیانت به کشور، در کنار رژیم بعث قرار گرفتند و اسرای ایرانی را مورد آزار و اذیت قرار دادند، اما آنچه رزمندگان ما را حفظ کرد، دو عنصر ایمان و هوشمندی بود.
آزادگان به ما آموختند که مقابل متجاوز چگونه باید ایستاد
وی همچنین با گرامیداشت یاد مرحوم حجتالاسلام سید علیاکبر ابوترابیفرد گفت: این روحانی مجاهد و آزاده سرافراز نقش برجستهای در هدایت و انسجام آزادگان در اردوگاهها داشت. مشیت الهی چنین رقم خورد که ایشان در ماههای ابتدایی جنگ به اسارت درآید تا در اردوگاههای دشمن منشأ اثر و الهامبخش اسرا باشد.
قالیباف تأکید کرد: آزادگان عزیز ما با وجود خسارتها و سختیهای فراوان، هرگز دست از مبارزه برنداشتند. آنان در حالی که در بند دشمن بودند، روش مبارزه خود را تغییر دادند اما مسیر مقاومت را ادامه دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آزادگان، اردوگاهها و زندانهای دشمن را به حسینیه، مسجد، کتابخانه و مرکز خودسازی و ارتقای علمی تبدیل کردند و در دل شرایطی بسیار سخت، زندگی عزتمندانهای را رقم زدند. آنان از لحظهلحظه زمان اسارت برای رشد معنوی، تقویت ایمان و انسجام جمعی بهره بردند.
وی با بیان اینکه فرهنگ آزادگان وجدان بیدار جامعه امروز ماست، تصریح کرد: ما وظیفه داریم دین خود را به آنان ادا کنیم و فرهنگ ایستادگی و عزت را قطبنمای حرکت خود در نظام اسلامی قرار دهیم.
قالیباف خاطرنشان کرد: آزادگان به ما آموختند که در برابر دشمن، متجاوز و بیگانه چگونه باید ایستاد و حتی در شرایط اسارت نیز میتوان مبارزه را ادامه داد و با حفظ ایمان و عزت، راه پیشرفت را پیمود.
هرگونه وطنفروشی یا خیانت نابخشودنی است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهدای غریب و مظلوم ما در زندانهای دشمن دست در دست هم ایستادند و جان خود را فدای ایران کردند تا کشور یکپارچه بماند، عزت اسلامی حفظ شود و ملت در امنیت زندگی کند. این آزادگان در میان دشمن ایستادگی کردند و هرگز ذرهای خیانت به کشور و ملت نکردند.
وی تأکید کرد: هرگونه همراهی با دشمن متجاوز، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، خیانت به ملت و ایران عزیز است و آزادگان ما درس بزرگ وفاداری را در اسارت به ما آموختند. نشستهایی مانند این اجلاسیه، یادآور این است که نباید غفلت کنیم و هرگونه وطنفروشی یا خیانت نابخشودنی است.
قالیباف تصریح کرد: اگر دیروز دشمن بعثی با رزمندگان ما چنین رفتار میکرد، امروز دشمنان جدید از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا با روشهای غیرنظامی، جنگ شناختی و فشار روانی به ذهن و روح جوانان ایرانی حمله میکنند، اما هیچیک به نتیجه نخواهند رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و اختلاف خاطرنشان کرد: حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، دشمنان شکست خوردند و امروز نیز به دنبال اختلافافکنی و ایجاد بحران داخلی هستند، اما تجربه آزادگان در اسارت نشان میدهد که ایستادگی، وفاداری و مقاومت در برابر فشار، تنها راه حفظ عزت و امنیت کشور است.
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