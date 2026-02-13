کاروان راهیان نور اقشار بوشهر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد

سرهنگ پاسدار حسین تمیمی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این اردوی معنوی که با هدف آشنایی نسل‌های مختلف با رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام برگزار شد، شرکت‌کنندگان از یادمان‌های دفاع مقدس از جمله شلمچه، طلائیه، هویزه و اروندکنار بازدید کردند و پای روایتگری راویان دوران دفاع مقدس نشستند تا با بخشی از مجاهدت‌های رزمندگان اسلام آشنا شوند.

مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه استان بوشهر با اشاره به اهداف این اردو بیان کرد: این برنامه فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های مختلف برگزار شده است.

وی افزود: راهیان نور فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و تبیین فرهنگ مقاومت در جامعه به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت هویت ملی و دینی ایفا کند.

در طول این سفر معنوی، برنامه‌هایی همچون برگزاری مراسم دعا و زیارت عاشورا، نشست‌های بصیرتی و حلقه‌های گفت‌وگو پیرامون دستاوردهای دفاع مقدس برگزار شد که با استقبال شرکت‌کنندگان همراه بود.

گفتنی است اردوی راهیان نور اقشار هر ساله با پشتیبانی فرماندهی سپاه استان و راهبری قرارگاه راهیان نور استان و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برگزار می‌شود و نقش مهمی در آشنایی اقشار مختلف جامعه با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس دارد.