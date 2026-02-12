به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در نشست شورای اداری استان گلستان که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: اجتماع مردم در شهرهای مختلف کشور بهویژه در گرگان، باشکوه و معنادار بود و نشان داد سرمایه اصلی این نظام، مردم هستند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مهمترین سلاح کشور، حضور و همراهی مردم است و باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.
وی با بیان اینکه در کنار طرح مشکلات، لازم است خدمات انقلاب نیز بازگو شود، افزود: جمهوری اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته خدمات فراوانی به کشور ارائه کرده است. اگر انقلاب هیچ دستاوردی جز رهایی ایران از سلطه استبداد داخلی و استعمار خارجی نداشت، همین یک دستاورد برای افتخار تاریخی ملت کافی بود.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به شرایط ایران پیش از انقلاب گفت: در دورهای از تاریخ معاصر، کشور ما در بسیاری از حوزهها زیر سلطه مستشاران خارجی بود و حتی در تعیین مسئولان نقشآفرینی میکردند. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) این وابستگی را پایان داد و امروز ایران کشوری مستقل است که با اتکا به ظرفیتهای داخلی اداره میشود.
آیتالله نورمفیدی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی تنها کشوری در منطقه است که در برابر سلطهطلبی قدرتهای جهانی ایستادگی کرده است، گفت: این استقلال نعمت بزرگی است و باید قدر آن را بدانیم. البته مشکلات وجود دارد و باید برای حل آنها تلاش شود، اما نباید با تمرکز صرف بر کاستیها، مردم را دلسرد کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار سالهای گذشته، از جنگ تحمیلی تا حوادث و فشارهای خارجی، خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون کشور همواره با چالشهای بزرگ روبهرو بوده است. ترور شخصیتهای برجستهای همچون شهید بهشتی و دیگر یاران انقلاب، جنگ و توطئههای متعدد، هر کدام میتوانست کشوری را از پا درآورد، اما جمهوری اسلامی با اتکا به خداوند و پشتیبانی مردم مسیر خود را ادامه داده است.
نماینده ولیفقیه در گلستان با تقدیر از تلاشهای رئیسجمهور برای حل مشکلات اقتصادی گفت: اداره کشور در چنین شرایطی نیازمند صبر و ارادهای استوار است که در برابر سختیها متزلزل نشود. حل مسائل کشور نیازمند همدلی و مشارکت همه مسئولان و نخبگان است و نباید انتظار داشت رئیسجمهور بهتنهایی همه مشکلات را برطرف کند.
مطالبه توسعه زیرساختهای ریلی
آیتالله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تکمیل کریدور ریلی شمال کشور اشاره کرد و گفت: اتصال ریلی ایران به کشورهای آسیای میانه فرصتی بزرگ برای توسعه استان است. با این حال، زیرساخت فعلی توان حمل بار در مقیاس بالا را ندارد و باید برقیسازی و تقویت این مسیر در اولویت قرار گیرد تا استان از مزایای ترانزیتی آن بهرهمند شود.
وی تأکید کرد: اگر این پروژه در اولویت قرار گیرد، گلستان میتواند وارد مسیر جدیدی از توسعه اقتصادی شود.
هشدار درباره خشک شدن خلیج گرگان
نماینده ولیفقیه در گلستان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت خلیج گرگان گفت: خشک شدن این خلیج میتواند فاجعهای زیستمحیطی بهمراتب سنگینتر از دریاچه ارومیه برای منطقه رقم بزند. در صورت تداوم روند فعلی، علاوه بر از بین رفتن ظرفیت گردشگری، خطر شکلگیری ریزگردهای نمکی و تهدید اراضی کشاورزی استان وجود دارد.
وی خواستار تسریع در اجرای طرحهای لایروبی، ایجاد ایستگاههای پمپاژ و برقراری تبادل آب میان دریا و خلیج شد تا از بروز بحران جلوگیری شود.
تأکید بر احیای ظرفیتهای تاریخی و گردشگری
آیتالله نورمفیدی همچنین به ظرفیتهای مغفولمانده گردشگری استان اشاره کرد و گفت: احیای دیوار تاریخی گرگان که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین دیوارهای دفاعی جهان یاد میشود، میتواند جاذبهای بینالمللی برای استان ایجاد کند. همچنین ساماندهی جزیره آشوراده و بافت تاریخی جرجان از دیگر ظرفیتهایی است که سالهاست مورد بحث قرار دارد و نیازمند عزم جدی برای اجراست.
وی با قدردانی از تلاشهای دولت، برای رئیسجمهور و مجموعه مسئولان آرزوی توفیق کرد و گفت: با صبر، همت و همدلی میتوان بر مشکلات فائق آمد و مسیر پیشرفت کشور را هموارتر کرد.
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