فرمانده انتظامی کرمانشاه: سارقان کابل برق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا یاری با اشاره به افزایش گزارشهای مردمی درباره سرقت کابل و سیم برق در برخی نقاط شهر کرمانشاه، اظهار کرد: رسیدگی به این موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان کرمانشاه با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای میدانی، موفق شدند هویت دو سارق حرفهای را که در این سرقتها نقش داشتند، شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیاتهایی جداگانه آنها را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
یاری با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقتها اعتراف کردند، گفت: این افراد در بازجوییها به انجام ۲۴ فقره سرقت کابل برق در نقاط مختلف شهر کرمانشاه اقرار کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم، تحویل مراجع قضایی شدند.
