دستگیری سارقان کابل برق با ۲۱ فقره سرقت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری سارقان کابل برق در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

محمدرضا یاری با بیان اینکه مأموران پس از دریافت گزارش‌های مردمی، بررسی‌های تخصصی خود را آغاز کردند، افزود: پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند در حوزه استحفاظی، موفق شد سارقان را نیمه‌شب حین ارتکاب سرقت دستگیر کند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، ابزار و ادوات مورد استفاده در سرقت به همراه بخشی از کابل‌های برق مسروقه از متهمان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به دستگیری سه نفر در این رابطه تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۲۱ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.

یاری در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم به دستگاه قضائی معرفی شدند.