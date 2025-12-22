دستگیری سارقان کابل برق با ۳۳ فقره سرقت در شهرستان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند سرقت کابل برق در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس دستگیر شدند.

یاری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در نقاط مختلف شهرستان کرمانشاه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و گشت‌زنی‌های هدفمند در حوزه استحفاظی، موفق شدند سارقان را شناسایی کرده و نیمه‌های شب هنگام ارتکاب سرقت دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این عملیات، ابزار و ادوات سرقت به همراه بخشی از کابل‌های برق سرقتی از متهمان کشف و ضبط شد.

یاری در پایان با بیان اینکه در این رابطه چهار نفر دستگیر شده‌اند، گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ۳۳ فقره سرقت کابل برق اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.