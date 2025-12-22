  1. استانها
دستگیری سارقان کابل برق با ۳۳ فقره سرقت در شهرستان کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری چهار سارق کابل برق خبر داد که به ارتکاب ۳۳ فقره سرقت در سطح این شهرستان اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند سرقت کابل برق در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس دستگیر شدند.

یاری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در نقاط مختلف شهرستان کرمانشاه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و گشت‌زنی‌های هدفمند در حوزه استحفاظی، موفق شدند سارقان را شناسایی کرده و نیمه‌های شب هنگام ارتکاب سرقت دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این عملیات، ابزار و ادوات سرقت به همراه بخشی از کابل‌های برق سرقتی از متهمان کشف و ضبط شد.

یاری در پایان با بیان اینکه در این رابطه چهار نفر دستگیر شده‌اند، گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ۳۳ فقره سرقت کابل برق اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

