۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

دستگیری سارقان کابل برق در صحنه و کشف ۶ فقره سرقت

کرمانشاه - فرمانده انتظامی صحنه از دستگیری ۲ سارق کابل برق و اماکن خصوصی و کشف ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خسروی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق و اماکن خصوصی در سطح شهرستان صحنه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس صحنه با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی ۲ سارق حرفه‌ای شده و در عملیات‌هایی جداگانه، این افراد را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به مقر پلیس و در جریان بازجویی‌های فنی، به ارتکاب ۶ فقره سرقت کابل برق و اماکن خصوصی اعتراف کردند.

خسروی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوطه تشکیل و سارقان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

