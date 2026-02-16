فصلنامه «کیان ایران» با نگاهی تحلیلی به تحولات جنگ بر روی پیشخوان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه تخصصی «کیان ایران» در تازه‌ترین شماره خود با تمرکز بر بازخوانی تحولات دفاع مقدس، مسائل نظامی و راهبردی و تحلیل اسناد معتبر منتشر شد. شماره‌ای که در چهار بخش اصلی تلاش دارد تصویری مستند و تحلیلی از تحولات جنگ ایران و عراق و پیامدهای آن ارائه دهد.

این فصلنامه در بخش «پژوهش‌های جنگ ایران و عراق» به بررسی ابعاد اساسی جنگ تحمیلی پرداخته و تلاش کرده با رویکردی پژوهشی، روندهای کلان و تحولات تعیین‌کننده این دوره تاریخی را واکاوی کند. در بخش «مسائل نظامی و راهبردی» نیز موضوعات مرتبط با دفاع مقدس ۱۲روزه و همچنین ابعاد مختلف جنگ و تقابل با رژیم صهیونیستی با نگاه تحلیلی و راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش «اسناد جنگ ایران و عراق»، مجموعه‌ای از مقالات و گزارش‌های اسنادی منتشر شده که مبتنی بر اسناد معتبر و روایت‌های دست‌اول است. این آثار با هدف ارائه تصویری دقیق‌تر از تصمیمات کلان، شرایط میدانی و نگاه فرماندهان و مسئولان به روند جنگ تهیه شده‌اند. همچنین در بخش «اخبار و گزارش‌های مرکز اسناد»، تازه‌ترین فعالیت‌ها، گزارش‌های تخصصی و معرفی آثار پژوهشی منتشرشده از سوی مرکز اسناد، تحقیقات و معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه ارائه شده است.

از جمله عناوین شاخص این شماره می‌توان به «مروری راهبردی بر تحولات اساسی جنگ هشت‌ساله با تأکید بر مقطع پایانی»، «تأثیر تحولات میدانی جنگ بر پذیرش قطعنامه ۵۹۸»، «حماسه مقاومت ۱۲روزه؛ از ریشه‌های آغاز تا آثار و پیامدهای جنگ»، «مردم یا موشک؛ دوگانه‌سازی اشتباه»، «ناگفته‌هایی از جنگ ۱۲روزه» و «پذیرش قطعنامه تاکتیکی نیست» اشاره کرد.

صاحب‌امتیاز فصلنامه «کیان ایران»، مرکز اسناد، تحقیقات و معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه است. همچنین مسئولیت مدیریت این نشریه بر عهده سردار رمضان شریف به عنوان مدیرمسئول قرار دارد و سردبیری آن را مجید مختاری بر عهده دارد.

انتشار این شماره در شرایطی انجام شده که مطالعات اسنادی و تحلیلی درباره جنگ ایران و عراق، به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم مطالعات راهبردی و تاریخی، بیش از گذشته مورد توجه محافل پژوهشی و دانشگاهی قرار گرفته و انتشار آثار مستند و مبتنی بر اسناد معتبر، نقش مهمی در تکمیل روایت‌های تاریخی و تحلیل روندهای راهبردی این دوره ایفا می‌کند.

فصلنامه« کیان ایران» در 400صفحه و به بهای 300هزارتومان از سوی مرکز اسناد، تحقیقات و معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه منتشر شده است.