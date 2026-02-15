یک فوتی و چهار مصدوم در برخورد پراید و پژو پارس در محور دیواندره–سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان گفت: برخورد یک دستگاه سواری پراید و پژو پارس در محور ۲۵ کیلومتر دیواندره سنندج (مابین روستای زاغه و کوله) منجر به وقوع حادثهای تلخ شد که طی آن ۴ نفر مصدوم و یک نفر فوتی برجای گذاشت.
وی افزود: بهمحض دریافت گزارش، تیمهای امدادی هلالاحمر برای انجام عملیات نجات به محل اعزام شدند.
وی توضیح داد: تیم عملیاتی پایگاه کوله پس از رسیدن به محل حادثه و پس از ارزیابی و انجام اقدامات لازم امدادی، عملیات رهاسازی یک نفر از مصدومین را انجام داد و فرد گرفتار با موفقیت از داخل خودرو خارج شد.
مدیرعامل هلالاحمر استان، تأکید کرد: در این عملیات مصدومان توسط نیروهای هلالاحمر و اورژانس برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
