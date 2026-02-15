  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۷

یک فوتی و چهار مصدوم در برخورد پراید و پژو پارس در محور دیواندره–سنندج

یک فوتی و چهار مصدوم در برخورد پراید و پژو پارس در محور دیواندره–سنندج

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از برخورد دو خودروی سواری پراید و پژو پارس در محور دیواندره–سنندج خبر داد و گفت: این حادثه، چهار مصدوم و یک‌فوتی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان گفت: برخورد یک دستگاه سواری پراید و پژو پارس در محور ۲۵ کیلومتر دیواندره سنندج (مابین روستای زاغه و کوله) منجر به وقوع حادثه‌ای تلخ شد که طی آن ۴ نفر مصدوم و یک نفر فوتی برجای گذاشت.

وی افزود: به‌محض دریافت گزارش، تیم‌های امدادی هلال‌احمر برای انجام عملیات نجات به محل اعزام شدند.

وی توضیح داد: تیم عملیاتی پایگاه کوله پس از رسیدن به محل حادثه و پس از ارزیابی و انجام اقدامات لازم امدادی، عملیات رهاسازی یک نفر از مصدومین را انجام داد و فرد گرفتار با موفقیت از داخل خودرو خارج شد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان، تأکید کرد: در این عملیات مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر و اورژانس برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6749200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها