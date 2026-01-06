به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از وقوع یک حادثه رانندگی زنجیره‌ای در محور سنندج دهگلان خبر داد و گفت: این حادثه ساعت شامگاه دوشنبه ۱۵ دی‌ماه در ۱۹ کیلومتری این محور رخ داد.

پیام جلالی افزود: در این سانحه، دو خودروی سواری دنا و پژو ۲۰۷ با یک دستگاه اتوبوس برخورد کردند که بر اثر آن ۱۰ نفر از سرنشینان خودروها و اتوبوس دچار مصدومیت شدند.

وی با اشاره به شدت حادثه اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام گزارش، نیروهای امدادی هلال‌احمر و عوامل اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی و درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان ادامه داد: از مجموع مصدومان این حادثه، دو نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند و سایر افراد برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

جلالی با تأکید بر سرعت و هماهنگی مناسب تیم‌های امدادی در این عملیات، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جاده‌ای، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.