  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۳

تصادف زنجیره‌ای در محور سنندج دهگلان ۱۰ مصدوم بر جا گذاشت

سنندج- برخورد زنجیره‌ای دو خودروی سواری و یک دستگاه اتوبوس در محور سنندج دهگلان منجر به مصدوم شدن ۱۰ نفر شد که حال برخی از آنان نیازمند انتقال به مراکز درمانی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از وقوع یک حادثه رانندگی زنجیره‌ای در محور سنندج دهگلان خبر داد و گفت: این حادثه ساعت شامگاه دوشنبه ۱۵ دی‌ماه در ۱۹ کیلومتری این محور رخ داد.

پیام جلالی افزود: در این سانحه، دو خودروی سواری دنا و پژو ۲۰۷ با یک دستگاه اتوبوس برخورد کردند که بر اثر آن ۱۰ نفر از سرنشینان خودروها و اتوبوس دچار مصدومیت شدند.

وی با اشاره به شدت حادثه اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام گزارش، نیروهای امدادی هلال‌احمر و عوامل اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی و درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان ادامه داد: از مجموع مصدومان این حادثه، دو نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند و سایر افراد برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

جلالی با تأکید بر سرعت و هماهنگی مناسب تیم‌های امدادی در این عملیات، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جاده‌ای، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

