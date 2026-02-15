به گزارش خبرگازری مهر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از راه‌اندازی سامانه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی در کارتابل مؤدیان خبر داد و اعلام کرد این اقدام در اجرای دستور رئیس‌کل سازمان و با هدف افزایش شفافیت، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل فرآیندهای غیرحضوری برای فعالان اقتصادی انجام شده است.

مهدی موحدی بکنظر با حضور در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد گفت: با راه‌اندازی این سامانه، مؤدیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً از طریق کارتابل شخصی خود، درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را ثبت و روند رسیدگی به آن را پیگیری کنند.

وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات افزود: در صورت پرداخت بدهی مالیاتی تا ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری، امکان برخورداری از بخشودگی کامل جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای مؤدیان فراهم خواهد بود.

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این سیاست در سال‌های گذشته نیز اجرا شده و با استقبال گسترده مؤدیان همراه بوده است. پیش از این، امکان ثبت درخواست بخشودگی از طریق سامانه‌های الکترونیکی و حتی پیامکی وجود داشت و نیازی به ارائه درخواست فیزیکی نبود.

موحدی بکنظر با تأکید بر حذف مراجعات حضوری تصریح کرد: فراهم شدن امکان پرداخت بدهی و ثبت درخواست‌ها به‌صورت غیرحضوری، موجب تسریع در فرآیند رسیدگی و کاهش تعاملات مستقیم و چانه‌زنی میان مؤدیان و مدیران مالیاتی می‌شود.

وی همچنین از اصلاح مواعد زمانی ارسال اطلاعات برخی دوره‌های مالی خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تسهیل دریافت اطلاعات دفاتر تجاری و در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و همراهی بیشتر با فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.