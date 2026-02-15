۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

حقوق بادیگارد های ترامپ قطع شد 

به خاطر تعطیلی بخشی از دولت فدرال در آمریکا، از ساعاتی پیش تأمین بودجه نهاد موسوم به سرویس مخفی در آمریکا که وظیفه حفاظت از رئیس جمهور را دارد، متوقف شده است. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، از ساعاتی پیش تأمین بودجه وزارت امنیت داخلی آمریکا به طور کامل متوقف شده و نهادهای زیر مجموعه این وزارتخانه امکان تامین مالی فعالیت‌های خود را از دست داده‌اند.

روز پنجشنبه بود که طرح تامین مالی وزارت امنیت داخلی آمریکا که به سنا رفته بود نتوانست رای اکثریت سناتورها را کسب کند و تامین بودجه این وزارتخانه هم اکنون عملاً متوقف شده است.

این سومین بار است که طی ماه‌های گذشته شاهد تعطیلی کلی یا بخشی از دولت فدرال در آمریکا هستیم اما این بار فقط وزارت امنیت داخلی آمریکا تعطیل شده است.

نکته جالب ماجرا این است که بسیاری از نهادهای مهم آمریکایی از جمله سرویس مخفی که وظیفه حفاظت از رئیس جمهور و شخصیت‌های آمریکایی را بر عهده دارد نیز زیر مجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شوند و بودجه آنها به طور کامل قطع شده است.

از دیگر نهادهای تحت مدیریت وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌توان به سازمان امنیت حمل و نقل، گارد ساحلی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ها نیز اشاره کرد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

