۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

هوای مشهد قابل قبول است

مشهد- شاخص کیفیت هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با رسیدن به عدد ۹۱ در محدوده قابل قبول قرار گرفته و هم‌اکنون نیز با شاخص ۱۰۵ هوای ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و ششمین روز از بهمن ماه ۱۴۰۴ شاخص کیفیت هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با رسیدن به عدد ۱۰۵ در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته و هم‌اکنون نیز با شاخص ۹۱ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

بر اساس داده‌های هواشناسی، امروز یکشنبه ۲۶ بهمن وضعیت جوی صاف گزارش شده است.

بررسی داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا نشان می‌دهد کیفیت هوای شهر در اکثر نقاط در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه وحدت در وضعیت قرمز و برای تمامی گروه ها ناسالم قرار دارد و در دیگر ایستگاه‌های سطح شهر کیفیت هوا ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

