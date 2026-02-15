به گزارش خبرگزاری مهر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی ایران با انتشار پیامی درگذشت عنایت بخشی را تسلیت گفت.
در پیام فریدزاده آمده است:
«خبر درگذشت هنرمند پیشکسوت و چهره ماندگار هنر هفتم، استاد «عنایت بخشی»، غباری از اندوه بر آینه سینمای ایران نشاند. او مردی بود که صلابت را در قاب تصویر معنا میکرد و با صدایی که از درون اعماق گذشته ما طنینانداز میشد، به سایهها و خاکستریهای نقش، جان میبخشید.
امروز، بازیگر کهنهکار ما، آخرین لباس صحنه را از تن برکند و از قاب محدود دوربین به وسعت لایتناهی حق پیوست. اما هنرمند هرگز نمیمیرد؛ او تنها از صحنهای به صحنه دیگر هجرت میکند. تصویر او، نگاه نافذ و صدای پرصلابت اش، در حافظه مردم این سرزمین و در ضمیر روشن فرهنگ ایرانزمین، جاودانه باقی خواهد ماند.
اینجانب، فقدان این هنرمند گرانسنگ را که بخشی از هویت و حافظه تصویری سینما و تلویزیون ما بود، به جامعه شریف هنری، دوستداران ایشان و بهویژه خانواده محترم و صبور بخشی، تسلیت عرض مینمایم.
از درگاه یگانه کارگردان هستی، برای آن مسافر دیار نور، آرامشی ابدی و نقشی ماندگار در جوار رحمت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»
