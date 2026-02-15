۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

فریدزاده: عنایت بخشی صلابت را در قاب تصویر معنا می‌کرد

رئیس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت عنایت بخشی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی ایران با انتشار پیامی درگذشت عنایت‌ بخشی را تسلیت گفت.

در پیام فریدزاده آمده است:

«خبر درگذشت هنرمند پیشکسوت و چهره‌ ماندگار هنر هفتم، استاد «عنایت بخشی»، غباری از اندوه بر آینه‌ سینمای ایران نشاند. او مردی بود که صلابت را در قاب تصویر معنا می‌کرد و با صدایی که از درون اعماق گذشته ما طنین‌انداز می‌شد، به سایه‌ها و خاکستری‌های نقش، جان می‌بخشید.

امروز، بازیگر کهنه‌کار ما، آخرین لباس صحنه را از تن برکند و از قاب محدود دوربین به وسعت لایتناهی حق پیوست. اما هنرمند هرگز نمی‌میرد؛ او تنها از صحنه‌ای به صحنه دیگر هجرت می‌کند. تصویر او، نگاه نافذ و صدای پرصلابت اش، در حافظه‌ مردم این سرزمین و در ضمیر روشن فرهنگ ایران‌زمین، جاودانه باقی خواهد ماند.

اینجانب، فقدان این هنرمند گران‌سنگ را که بخشی از هویت و حافظه‌ تصویری سینما و تلویزیون ما بود، به جامعه‌ شریف هنری، دوستداران ایشان و به‌ویژه خانواده‌ محترم و صبور بخشی، تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه یگانه کارگردان هستی، برای آن مسافر دیار نور، آرامشی ابدی و نقشی ماندگار در جوار رحمت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

