وقف به انزوا کشیده نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد دهه وقف و مدیران اوقاف استان مازندران با تاکید بر اینکه وقف نباید به انزوا کشیده شود و نباید در جامعه القا شود که وقف قدیمی شده است افزود: وقف متعلق به یک عصر گذشته نیست بلکه مربوط به آیندگان نیز هم می شود.

وی اظهار داشت: برای جاری بودن فرهنگ وقف و ترویج این صدقه جاریه باید نسبت به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی آن اقدام شود و باید ترویج فرهنگ وقف در جامعه مدیریت شود تا همه اقشار مختلف مردم از فرهنگ صدقه جاریه آشنا شوند.

استاندار مازندران با عنوان اینکه بهترین مروجان فرهنگ وقف، کارکنان و مسؤولان اوقاف هستند گفت: مدارس و حوزه های فرهنگی ظرفیتی مناسب برای ترویج فرهنگ وقف هستند و اثرات مثبت وقف و صدقه جاریه باید در جامعه به خوبی به مردم شناسانده شود.

وی تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ وقف نباید به یک قشر خاص توجه کرد بلکه باید همه اقشار مختلف مردم را با این فرهنگ آشنا کرد و فضای مجازی ظرفیت مهمی برای ترویج فرهنگ وقف است که اوقاف باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کند.

اسلامی با عنوان اینکه اثربخشی فضای مجازی زیاد است و اوقاف فعالت خود در ترویج فرهنگ وقف در فضای مجازی را توسعه دهد گفت: باید مردم را از اثرات سوء استفاده نامناسب از املاک موقوفه آشنا کرد چون پرداخت نکردن حق و حقوق موقوفات موجب اثرات نامناسب بر خانواده ها و جامعه می شود.

وی با تاکید بر اینکه وقف برای توانمندسازی اهداف واقف است و اهداف واقف نباید محدود شود گفت: اوقاف در انعقاد قراردادنامه های موقوفات طوری عمل کند واقف متضرر نشود و اسناد اجاره منقضی شده را بر اساس شرایط روز بروزرسانی کند.

وی افزود: اوقاف در حفظ و حراست از موقوفات باید جدی و بر عملکرد متصرفان و متولیان موقوفات نظارت جدی داشته باشد و دستگاه های دولتی در بودجه محدود هستند و سازمان اوقاف برای دریافت عواید موقوفات از دستگاه های دولتی می تواند با دولت تهاتر کند.

اسلامی یادآور شد: همچنین باید در مساجد به قرآن و نماز توجه ویژه و سه وقت نماز اقامه شود اما تعداد مساجد بین راهی در مازندران کم است و آن تعدادی هم که دارد برخی از آنها موقع نماز درب آنها بسته و سرویس بهداشتی نامناسبی دارد که در واقع مساجد بین راهی استان باید ساماندهی شود.