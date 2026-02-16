به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با صدور اطلاعیهای مهم، زمانبندی فعالیتهای آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، کلیه کلاسها در تمامی مقاطع تحصیلی از روز شنبه ۲ اسفندماه بهصورت حضوری و مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه برگزار میشود.
فرآیند ثبتنام و انتخاب واحد دانشجویان بهصورت غیرحضوری و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۲۸ و ۲۹ بهمنماه، انجام خواهد شد. دانشجویان میتوانند برای دریافت جزئیات بیشتر به اطلاعیههای صادره در سامانه دانشگاه مراجعه کنند.
در خصوص خوابگاهها و ارائه خدمات رفاهی، روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد که جزئیات متعاقباً از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اطلاعرسانی خواهد شد تا دانشجویان بتوانند برنامهریزی لازم را انجام دهند.
این اقدام در راستای تسهیل فرآیند آموزشی و رفاهی دانشجویان و بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته با معاونتهای دانشگاه انجام شده است.
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