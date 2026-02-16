به گزارش خبرنگار مهر، محسن واعظی ظهر دوشنبه در نشست تبیین نهضت ملی «زندگی با آیهها» در جمع خانواده دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای قزوین، با اشاره به ضرورت گفتمانسازی قرآنی در میان نسل نوجوان و جوان، به تشریح اهداف، رویکردها و برنامههای این نهضت پرداخت.
وی اظهار کرد: طرح ملی «زندگی با آیهها» با محوریت انس، فهم و عمل به آیات قرآن کریم درصدد است مفاهیم نورانی قرآن را از سطح محفوظات ذهنی فراتر برده و آن را به سبک زندگی فردی و اجتماعی تبدیل کند.
واعظی با تأکید بر نقش دانشآموزان مدارس معارف اسلامی در پیشبرد این جریان فرهنگی افزود: نوجوانان امروز میتوانند با درک عمیق آیات الهی و حضور فعال در عرصه رسانه و فضای مجازی، پیام زندگیبخش قرآن را در جامعه ترویج کنند.
وی تصریح کرد: در طرح زندگی با آیهها تلاش شده است با طراحی برنامههای آموزشی، رسانهای و فرهنگی متنوع، ارتباط نوجوانان با قرآن از حالت مناسبتی خارج شده و به یک ارتباط مستمر، کاربردی و اثرگذار تبدیل شود.
معاون رسانه و تبلیغات نوین ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: اگر مفاهیم قرآنی به زبان روز و متناسب با نیازهای نسل جدید ارائه شود، میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی و چالشهای هویتی را کاهش داده و زمینهساز شکلگیری جامعهای پویا و متعهد باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف نهضت ملی «زندگی با آیهها» نیازمند همافزایی نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای و مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در این مسیر است.
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