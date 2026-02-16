به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار کرد: استان اصفهان با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری کمنظیر، نیازمند سیاستهای خلاقانه برای رونق گردشگری بود که طرح «نصف جهان با نصف بها» در همین راستا طراحی و اجرا شد.
وی افزود: نتایج اجرای این طرح نشان میدهد که با ارائه بستههای تشویقی و کاهش هزینههای اقامت، استقبال گردشگران داخلی بهطور محسوسی افزایش یافته و ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی استان که پیش از این کمتر از سه درصد بود، اکنون به حدود ۴۸ درصد رسیده است.
استاندار اصفهان با تأکید بر اثرگذاری این طرح در فعالسازی چرخه اقتصادی گردشگری تصریح کرد: افزایش میزان اقامت گردشگران، علاوه بر رونق هتلها، موجب تحرک در سایر بخشها از جمله حملونقل، صنایعدستی، رستورانها و خدمات شهری شده و به ایجاد انگیزه بیشتر در میان فعالان و سرمایهگذاران این حوزه انجامیده است.
جمالینژاد با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در میان مقاصد گردشگری کشور گفت: اصفهان همواره یکی از اصلیترین مقاصد گردشگری فرهنگی و تاریخی ایران بوده و با تداوم طرحهای حمایتی، تبلیغی و نوآورانه، پیشبینی میشود روند افزایشی ضریب اشغال مراکز اقامتی در ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استانداری اصفهان با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی مرتبط، توسعه پایدار گردشگری را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی استان دنبال میکند و اجرای طرحهای مشابه در دستور کار قرار دارد.
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