ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان و اختلال در ترددهای دریایی

مجتبی حمزهنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر از پیشبینی ناپایداریهای جوی و دریایی در استان طی روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما در پارهای نقاط شرقی، شمالی، مرکزی و غربی استان افزایش سرعت بادهای شمالی تا شمال شرقی پیشبینی میشود که در برخی مناطق با گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا همراه خواهد بود. همچنین در ارتفاعات شرقی و شمالی استان، رشد ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با اشاره به وضعیت دریا افزود: در محدوده خلیج فارس، جنوب تنگه هرمز و دریای عمان، وزش بادهای نسبتاً شدید شمالغربی تا جنوبغربی سبب مواج شدن دریا خواهد شد و اختلال و محدودیت در ترددهای دریایی، بهویژه در بنادر و جزایر غربی استان از جمله کیش و لاوان، پیشبینی میشود. به گفته وی، بروز گرد و غبار در سواحل و جزایر نیز محتمل است.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان اتخاذ شود.
وی درباره وضعیت روز سهشنبه نیز گفت: با کاهش سرعت بادهای غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز، تغییر سمت باد و وزش بادهای نسبتاً شدید شمالی تا شمالشرقی در دریای عمان و مناطق جنوبشرقی استان مورد انتظار است که میتواند موجب انتقال گرد و غبار به مناطق شرقی و جنوبشرقی شود.
حمزهنژاد در پایان با اشاره به روند دمایی استان خاطرنشان کرد: طی دو روز آینده نوسان دمایی بین یک تا سه درجه پیشبینی میشود و در پایان هفته جاری نیز افزایش نسبی دمای بیشینه در سطح استان مورد انتظار است.
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