طاهر رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون یکهزار نفر برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی روستایی استان ثبتنام کردهاند که نشاندهنده علاقه مردم برای مشارکت در مدیریت محلی است.
رستمی درادامه افزود: بیشترین داوطلبان در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال قرار دارند؛ گروهی که در اوج پختگی فکری و توان اجرایی هستند و میتوانند نقش موثری در تصمیمسازی محلی ایفا کنند.
وی درباره ترکیب جنسیتی داوطلبان، گفت: ۹۵ درصد داوطلبان در این دوره مرد و تنها پنج درصد زن هستند.
رستمی افزود: هرچند سهم بانوان هنوز پایین است اما همین حضور محدود نشانه افزایش تدریجی اعتماد به نفس و تمایل زنان روستایی برای ورود به عرصههای مدیریتی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانشمالی گفت: یکی از نکات قابل توجه، ثبتنام ۹۱ درصد داوطلبان به صورت غیرحضوری است که بیانگر توسعه زیرساختهای الکترونیکی استان و سهولت استفاده مردم از آن است.
وی افزود: کاهش مراجعات حضوری علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینه، موجب تسهیل فرایندها و افزایش دقت در ثبت اطلاعات شده است.
معاون استاندار درباره وضعیت شغلی داوطلبان گفت: بررسی دادهها نشان میدهد کشاورزان و فعالان اقتصادی بیشترین سهم را دارند که این حضور تضمین میکند تصمیمها و سیاستهای شوراها ریشه در واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی روستاها داشته باشد.
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