دادستان کل کشور: نظام قضایی ایران در مسیر تحول و تعالی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور، ظهر دوشنبه در جریان سفر خود به استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به ماهیت نوپای نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تحقق کامل اهداف فقهی و قضایی نیازمند زمان، صبر و استمرار است و بسیاری از قوانین، رویه‌ها و ساختارهای قضایی کشور در مسیر اصلاح، بازنگری و تکامل قرار دارند. وی تأکید کرد که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران امروز در مسیر تحول و تعالی گام برمی‌دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه احساس مسئولیت، فراهم بودن فرصت کافی برای دقت در رسیدگی‌ها و توان کاری مناسب، سه عامل اصلی پیشرفت دستگاه قضا محسوب می‌شود، گفت: در رسیدگی به پرونده‌های حساس، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، باید دقت، انصاف و نگاه مسئولانه حاکم باشد و از برخوردهای صرفاً شکلی و ظاهری پرهیز شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای ساماندهی آمار قضایی، تخصصی شدن آموزش قضات، اصلاح ساختار دادگاه‌ها و توجه ویژه به امور فرهنگی و آموزشی در قوه قضاییه افزود: امروز بهترین فرصت برای خدمت به نظام اسلامی فراهم است و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت نوظهور، در موقعیتی قرار دارد که مورد توجه جهانیان است.

این مقام عالی قضایی در پایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت جایگاه قضا، اخلاص در خدمت و لزوم تبعیت از سیاست‌های قوه قضاییه، از همکاران قضایی خواست با تمام توان در مسیر ارتقای عدالت، امنیت و افزایش اعتماد عمومی تلاش کنند.

دادستان کل کشور در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های ثابت در سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضاییه، بازدید از دادسراها است، تصریح کرد: این بازدیدها با هدف بررسی کیفیت انجام امور، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین تقدیر از زحمات طاقت‌فرسای کارکنان دستگاه قضایی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز بخش قابل توجهی از قضات کشور دارای مدارج عالی علمی هستند، افزود: الحمدالله اکثر قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند و بسیاری از آنان سابقه تحصیل یا تدریس در دانشگاه را در کارنامه خود دارند. همچنین آموزش‌ها در قوه قضاییه به‌صورت تخصصی، هدفمند و نظام‌مند دنبال می‌شود و قضات در دوره‌های کارآموزی، آموزش‌های تخصصی لازم را فرا می‌گیرند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی ادامه داد: نتیجه این آموزش‌ها آن است که پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، از کیفیت بالایی برخوردار است. در جریان این بازدید نیز به‌صورت تصادفی تعدادی از پرونده‌ها در شعب اظهار نظر و تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که الحمدالله بیانگر کیفیت مطلوب عملکرد همکاران قضایی بود.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت تسریع همراه با دقت در رسیدگی‌ها خاطرنشان کرد: رویکرد همکاران ما بر این اساس است که ضمن سرعت‌بخشی به فرآیند رسیدگی، دقت لازم نیز رعایت شود تا حقی از هیچ‌کس تضییع نگردد؛ چرا که مهم‌ترین اصل در دادسراها، صیانت دقیق از حقوق مردم است.

وی در پایان تصریح کرد: قضات کشور عموماً افرادی متدین، متعهد و آگاه به مسئولیت شرعی خود هستند و همین نگاه مسئولانه و الهی، سرلوحه عملکرد آنان در رسیدگی به پرونده‌ها قرار دارد.