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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۵۷

گرد و غبار مهمان ناخوانده مرکزی؛ دمای هوا افزایش می یابد 

گرد و غبار مهمان ناخوانده مرکزی؛ دمای هوا افزایش می یابد 

اراک- بررسی‌ها حاکی از خیزش و انتقال گرد و خاک از بیابان‌های سوریه و عراق به کشور است که افزایش تدریجی غلظت ذرات معلق در این استان را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی به دلیل جا به جایی توده‌های هوا ناشی از عبور سامانه بارشی سرعت وزش باد در مناطقی از این استان (به ویژه نواحی شمالی استان) تا اواخر شب گذشته نسبتا شدید بود.

از نظر دمایی با شمالی شدن جریانات جوی تا پیش از ظهر امروز دوشنبه، دمای هوا (به ویژه دمای شبانه) نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی خواهد داشت اما پس از آن دمای روزانه مجدد به طور محسوسی افزایش خواهد یافت و گرمای هوا تا اوایل هفته آینده تداوم دارد.

از امروز(دوشنبه) تا صبح پنجشنبه با استقرار جوی پایدار در استان مرکزی و عدم وزش باد پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و مناطق صنعتی استان افزایش خواهد یافت.

همچنین با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها تا یک هفته آینده سامانه بارشی موثر بر استان مرکزی پیش‌بینی نمی‌شود.

کد مطلب 6750195

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