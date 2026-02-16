کردستان سوم تیمی ژیمناستیک المپیاد استعدادهای برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته ژیمناستیک هنری بخش پسران عصر یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم ژیمناستیک هنری پسران کردستان موفق شد با کسب یک مدال طلا و پنج مدال برنز در حرکات مختلف، بر سکوی سوم تیمی این دوره از مسابقات قرار گیرد.

بر این اساس، آران فتحی موفق به کسب مدال طلا در حرکت بارفیکس و دو مدال برنز در حرکات دارحلقه و قهرمان قهرمانان شد. همچنین ژیار احمدی دو مدال برنز در حرکات خرک حلقه و پارالل به دست آورد و پارسا بطحایی نیز مدال برنز حرکت پارالل را کسب کرد.

هدایت تیم ژیمناستیک کردستان در این رقابت‌ها بر عهده ادیب شیخ احمدی، سیروان شیخ احمدی و سامان یاوری بود و پویا احمدی نیز به عنوان ورزشکار همراه تیم حضور داشت.