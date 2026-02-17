به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام هادی سمتی در گردهمایی مبلغان ماه مبارک رمضان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای این ماه پربرکت اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان امسال، در حدود ۷۰ نقطه از شهرستان بافق شامل روستاها و مرکز شهر، برنامههای متنوع تبلیغی و قرآنی برگزار میشود.
وی افزود: جمعی از روحانیون از قم به شهرستان بافق اعزام شدهاند و در مساجد، روستاها و محافل مختلف حضور پیدا میکنند و برنامههای گوناگون فرهنگی و قرآنی را اجرا خواهند کرد.
سمتی گفت: برگزاری جلسات تفسیر قرآن، محافل انس با قرآن و نشستهای قرآنی خانگی از جمله این برنامههاست.
مدیر تبلیغات اسلامی بافق با اشاره به اجرای طرحهای ملی در این ایام گفت: همانند سالهای گذشته، امسال نیز برای سومین سال متوالی طرح ملی «زندگی با آیهها» با محتوایی متنوع و ویژه کودکان، نوجوانان و عموم مردم اجرا میشود.
سمتی خاطرنشان کرد: در مجموع بین ۵۰ تا ۷۰ مبلغ و مبلغه در برنامههای تبلیغی ماه رمضان فعالیت دارند که بخشی از آنان بانوان مبلغ هستند و در حوزه تبلیغ دینی نقشآفرینی میکنند.
وی همچنین از مشارکت فعالان فرهنگی و قرآنی شهرستان قدردانی کرد و افزود: علاوه بر مبلغان، جمعی از فعالان فرهنگی و قرآنی نیز در برگزاری جلسات خانگی قرآن و سایر برنامههای فرهنگی همکاری دارند و در نقاط مختلف شهرستان به ترویج فعالیتهای قرآنی میپردازند.
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