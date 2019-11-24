ژیمناستیک کاران کردستانی با کسب پنج مدال رنگارنگ نائب قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های ژیمناستیک هنری قهرمانی رده های جوانان و بزرگسالان کشور در استان البرز برگزار شد.

در این رقابت ها که به میزبانی شهرستان کرج برگزار شد بیش از ۹۰ ورزشکار به نمایندگی از استان های سراسر کشور حضور داشتند و رقابت های خود را در شش وسیله اصلی حرکات زمینی، دارحلقه، پرش حلقه، خرک حلقه، پارالل و بارفیکس ژیمناستیک هنری و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به نمایش گذاشتند.

تیم ژیمناستیک استان کردستان با ترکیب پنج ژیمناستیک کار در این ماسبقات حضور پیدا کرد و توانست با کسب پنج نشان طلا و نقره جایگاه نایب قهرمانی را بدست آورد.

در نتایج انفرادی آرئز محمودبیگی ژیمناستیک کار خوش آتیه کردستانی در حرکات زمینی و پرش خرک و همچنین در بخش قهرمان قهرمانان سه نشان طلا را برای تیم کردستان بدست آورد و آرمین کاظمی و کاوان نورالهی در وسیله خرک حلقه به ترتیب یک مدال طلا و یک نشان نقره کسب کردند.

در نتایج تیمی استان کردستان با چهار طلا و یک نقره جایگاه نایب قهرمانی را از آن خود کرد و تیم های مازندران و تهران به ترتیب عناوین اول و سوم را کسب کردند.

گفتنی است، امید شیخ احمدی، و سیروان شیخ احمدی مربیگری این تیم و جمال کتبی نیز سرپرستی ورزشکاران کردستانی در این رقابت ها را برعهده داشتند.

همچنین فریبرز یخچالی و ادیب شیخ احمدی دو داور کردستانی نیز با دعوت فدراسیون جهت قضاوت به این مسابقات فراخوانده شدند.