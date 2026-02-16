جزئیات رویدادی که سوژه متفاوتی دارد؛ با «باران» کنسرت برگزار کنید

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره ملی موسیقی «باران» در قالب شش گونه «موسیقی سنتی»، «موسیقی کلاسیک اروپایی»، «موسیقی پاپ»، «موسیقی کودک»، «آهنگسازی» و «نماهنگ» و بخش های اجرایی «تک نوازی» و «گروه نوازی» روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزبانی فرهنگسرای اندیشه تهران میزبان مخاطبان خواهد بود.

براساس فراخوان اعلام شده از طرف دبیرخانه این رویداد موسیقایی که با شعار «هر آغاز تولدی دوباره است» میزبان هنرمندان و مخاطبان است، مهلت ارسال آثار متقاضی که در قالب ویدئو به پیام رسان‌های جشنواره خواهد بود، تا اوایل اردیبهشت سال آینده اعلام شده است.

«استفاده از موسیقی به عنوان زبان مشترک برای رساندن پیام های پیشگیرانه و افزایش سطح دانش جامعه نسبت به خطرات اعتیاد»، «معرفی موسیقی و هنر به عنوان راهی برای تخلیه هیجان ها، خلاقیت و شادی سالم به جای مصرف مواد»، «ترویج سبک زندگی سالم و تقویت ارتباطات اجتماعی مثبت از طریق کار گروهی»، «فراهم سازی بستری برای شکوفا شدن استعدادهای نوجوانان و جوانان»، «جلب توجه خانواده ها و نهادهای فرهنگی به نقش پیشگیری جمعی و اهمیت حمایت اجتماعی در کاهش آسیب ها»، «استفاده از جذابیت های موسیقی و فضای جشنواره برای مقابله با تبلیغات و تصویرسازی مثبت مصرف مواد»، «گردهم آوردن اقشار مختلف جامعه با محوریت موسیقی و سلامت اجتماعی برای تقویت هویت جمعی و امید اجتماعی» از اهداف این رویداد موسیقایی است.

«پیشگیری از مصرف مواد مخدر و الکل»، «باورهای غلط در مصرف مواد مخدر و الکل»، «اعتیاد، سبک زندگی و خانواده»، «اعتیاد، سنت ها و فرهنگ بومی»، «اعتیاد، کودکان و نوجوانان»، «اعتیاد ، معنویت و زندگی دینی»، «کودکان و نوجوانان و اعتیاد به فضای مجازی»، «اعتیاد، نهادها و سیاستگذاری های حاکمیتی»، «اعتیاد، سلامتی فرد و جامعه»، «اعتیاد، امید اجتماعی و آینده جامعه»، «کشت خشخاش، باید ها و نبایدها»، «مدافعان جان (شهدای مبارزه با مواد مخدر)» هم از جمله اولویت هایی است که هنرمندان می توانند با این موضوعات نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

اولین جشنواره ملی موسیقی باران فروردین ۱۴۰۴ به میزبانی فرهنگسرای «ارسباران» تهران برگزار شده بود.