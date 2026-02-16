به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، شرایط و نحوه بهره‌مندی از تخفیف شهریه برای خانواده‌هایی که بیش از یک دانشجوی شاغل به تحصیل در این دانشگاه دارند را در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ اعلام کرد.

در این ابلاغیه که خطاب به رؤسای دانشکده‌ها صادر شده، تأکید شده است فهرست اسامی دانشجویان مشمول این تخفیف باید در قالب فایل اکسل و حداکثر تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به حوزه مربوطه ارسال شود. همچنین اعلام شده است تمامی اسامی متقاضیان باید تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به معاونت فرهنگی و دانشجویی سازمان مرکزی ارسال شود و مسئولیت هرگونه تأخیر در ارسال اطلاعات بر عهده عوامل اجرایی دانشکده خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، همکاران اجرایی موظف‌اند پیش از ثبت درخواست، اصل مدارک مورد نیاز را بررسی کنند و از ارجاع پرونده‌ها پس از مهلت مقرر اکیداً خودداری شود.

شرط عدم مشروطی برای دریافت تخفیف

در تبصره این بخشنامه تصریح شده است دانشجویانی که در نیمسال قبل مشروط شده باشند، مشمول این تخفیف نخواهند شد.

این تسهیلات در راستای حمایت از خانواده‌های دانشجو و کاهش بار مالی تحصیل همزمان چند فرزند در دانشگاه آزاد اسلامی پیش‌بینی شده است.