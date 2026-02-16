روایت رازآلود یک دعوت ناشناس در رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، نمایش رادیویی «ناشناس دوستداشتنی» به نویسندگی و تهیهکنندگی ملیحه مرادی جعفری و کارگردانی نورالدین جوادیان با فضایی معمایی و انسانی، مخاطبان رادیو نمایش را با داستان زندگی مهمانانی همراه میکند که به دعوت فردی ناشناس در موقعیتی متفاوت کنار هم قرار میگیرند.
داستان «ناشناس دوستداشتنی» از یک دعوت برای افطار در رستورانی دنج آغاز میشود؛ جایی که میزبان ناشناس، چند مهمان با گذشتههایی پیچیده و سرگذشتهایی عجیب را گرد هم میآورد.
این دورهمی ساده بهتدریج رنگوبویی رازآلود به خود میگیرد و در خلال گفتگوها لایههایی پنهان از زندگی شخصیتها و رازهایی ناگفته آشکار میشود. روایت اثر بر مواجهه آدمها با گذشته و تأثیر انتخابهایشان بر سرنوشت امروز استوار است.
در این اثر رادیویی، هنرمندانی چون کرامت رودساز، محمد آقامحمدی، بهادر ابراهیمی، فرشید صمدی پور، سینا نیکوکار، راضیه مومیوند، محمد پورحسن، شیما جانقربان، شمسی صادقی، امیرعباس توفیقی، احمد لشینی، فریبا طاهری، مجید حمزه، مروارید کریم پور، مجتبی طباطبایی، مجید سهرابی، رامین پورایمان، مهرخ افضلی، محمد شریفی مقدم، معصومه عزیزمحمدی، محمد رضاعلی، محمدسعید سلطانی، فروغ انصاری، سیما خوش چشم و نازنین مهیمنی به ایفای نقش پرداختهاند.
همچنین محمدرضا قبادی فر به عنوان افکتور و رضا طاهری به عنوان صدابردار در تولید این نمایش همکاری داشتهاند.
«ناشناس دوستداشتنی» از ۳۰ بهمن هر شب ساعت ۲ بامداد از رادیو نمایش پخش میشود و تکرار آن همان روز ساعت ۱۴ و ۲۱:۳۰ است.
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