تصمیم ژاپن برای بازنگری راهبرد خود در منطقه هند-اقیانوس آرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تایمز ژاپن»، مینورو کیهارا سخنگوی ارشد دولت این کشور در یک نشست خبری اعلام کرد: لازم است راهبرد هند–اقیانوس آرام توکیو بهروزرسانی شود تا بهتر به تحولات پاسخ دهد.
کیهارا افزود: به وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای ذیربط دستور داده شده است روند بازنگری را آغاز کنند.
این مقام ژاپنی گفت: در حالی که «اصول بنیادین» راهبرد ۱۰ ساله هند-اقیانوس آرام شامل آزادی، پایبندی به حاکمیت قانون و همچنین احترام به تنوع و فراگیری، بدون تغییر باقی خواهد ماند ژاپن باید دامنه این سیاست را برای پاسخگویی به چالشهای امروز گسترش دهد.
دولت ژاپن اعلام کرد که هدف از بازنگری در سیاست هند-اقیانوس آرام، مقابله بهتر با چالش های نوظهور در شرایط وخامت اوضاع امنیتی منطقه است.
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