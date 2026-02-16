تصمیم ژاپن برای بازنگری راهبرد خود در منطقه هند-اقیانوس آرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تایمز ژاپن»، مینورو کیهارا سخنگوی ارشد دولت این کشور در یک نشست خبری اعلام کرد: لازم است راهبرد هند–اقیانوس آرام توکیو به‌روزرسانی شود تا بهتر به تحولات پاسخ دهد.

کیهارا افزود: به وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای ذی‌ربط دستور داده شده است روند بازنگری را آغاز کنند.

این مقام ژاپنی گفت: در حالی که «اصول بنیادین» راهبرد ۱۰ ساله هند-اقیانوس آرام شامل آزادی، پایبندی به حاکمیت قانون و همچنین احترام به تنوع و فراگیری، بدون تغییر باقی خواهد ماند ژاپن باید دامنه این سیاست را برای پاسخگویی به چالش‌های امروز گسترش دهد.

دولت ژاپن اعلام کرد که هدف از بازنگری در سیاست هند-اقیانوس آرام، مقابله بهتر با چالش های نوظهور در شرایط وخامت اوضاع امنیتی منطقه است.