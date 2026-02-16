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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

تصمیم ژاپن برای بازنگری راهبرد خود در منطقه هند-اقیانوس آرام

تصمیم ژاپن برای بازنگری راهبرد خود در منطقه هند-اقیانوس آرام

دولت ژاپن اعلام کرد برای مقابله با چالش‌های جدید، راهبرد خود در منطقه هند–اقیانوس آرام را بازنگری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تایمز ژاپن»، مینورو کیهارا سخنگوی ارشد دولت این کشور در یک نشست خبری اعلام کرد: لازم است راهبرد هند–اقیانوس آرام توکیو به‌روزرسانی شود تا بهتر به تحولات پاسخ دهد.

کیهارا افزود: به وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای ذی‌ربط دستور داده شده است روند بازنگری را آغاز کنند.

این مقام ژاپنی گفت: در حالی که «اصول بنیادین» راهبرد ۱۰ ساله هند-اقیانوس آرام شامل آزادی، پایبندی به حاکمیت قانون و همچنین احترام به تنوع و فراگیری، بدون تغییر باقی خواهد ماند ژاپن باید دامنه این سیاست را برای پاسخگویی به چالش‌های امروز گسترش دهد.

دولت ژاپن اعلام کرد که هدف از بازنگری در سیاست هند-اقیانوس آرام، مقابله بهتر با چالش های نوظهور در شرایط وخامت اوضاع امنیتی منطقه است.

کد مطلب 6750353

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