بررسی ارتباط شورشیان کلمبیا با قاچاق مواد مخدر توسط یک کمیسیون مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گوستاوو پترو رئیسجمهوری کلمبیا اعلام کرد پیشنهاد بزرگترین گروه شورشی این کشور موسوم به «ارتش آزادی بخش ملی» برای تشکیل یک کمیسیون مستقل بهمنظور بررسی ارتباط احتمالی این گروه با قاچاق مواد مخدر را میپذیرد.
پیشتر، آنتونیو گارسیا رهبر شورشیان کلمبیا در پیامی ویدئویی، هرگونه ارتباط این گروه با قاچاقچیان مواد مخدر را رد کرده بود.
رئیس جمهوری کلمبیا تأکید کرد نهاد بررسیکننده باید علمی و مستقل از دولتها باشد و نتایج تحقیقات را به سازمان ملل ارائه دهد.
وی همچنین از شورشیان کلمبیا خواست از برنامههای جایگزینی کشت کوکا در منطقه کاتاتومبو حمایت کنند.
دولت کلمبیا، شورشیان این کشور را به ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر متهم می کند. مذاکرات دولت با شورشیان به علت همین اتهامات متوقف شده است.
پس از خلع سلاح شورشیان فارک در سال ۲۰۱۷، ارتش آزادی بخش ملی کلمبیا اکنون مهمترین گروه شورشی در این کشور است.
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